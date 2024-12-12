"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Ehl-i İslâm nasıl geriledi, nasıl ilerler?

Risale-i Nur'dan
12 Aralık 2024, Perşembe
(Dünden devam)

İşte, İslâmiyetin hakaikı hem manen hem maddeten terakkî etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var.

Birinci Cihet olan manen terakkî ise: Biliniz: Hakikî vukuatı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Hatta Rus’u mağlup eden Japon Başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehadeti de şudur ki:

Hakikat-i İslâmiyetin kuvveti nisbetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakkî ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehl-i İslâm’ın hakikat-i İslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedennîye düştüklerini ve herc ü merc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilakistir. Yani, salâbet ve taassuplarının zaafiyeti nisbetinde temeddün ve terakkî ettikleri gibi, dinlerine salâbet ve taassuplarının kuvveti derecesinde de tedennî ve ihtilâllere maruz kaldıklarını tarih gösteriyor. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiş.

Hem Asr-ı Saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki; bir Müslümanın muhakeme-i akliye ile ve delil-i yakînî ile ve İslâmiyete tercih etmekle, eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Avâmın delilsiz, taklidî bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok. Dinsiz olmak da başka meseledir. Halbuki bütün dinlerin etbaları ise, hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngilizlerin ve eski Rusların, muhakeme-i akliye ile İslâmiyete dâhil olduklarını ve günden güne, bazı zaman takım takım kat’î bürhan ile İslâmiyete girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar. (HÂŞİYE)

HÂŞİYE: İşte bu mezkûr davaya bir delil şudur ki: İki dehşetli harb-i umûmînin ve şiddetli bir istibdad-ı mutlakın zuhuruyla beraber, bu davaya kırk beş sene sonra şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri Kur’ân’ı mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek ve komünistliğe, dinsizliğe karşı set olmak için kabul etmeleri; ve İngiliz’in mühim hatiplerinin bir kısmı Kur’ân’ı İngiliz’e kabul ettirmeye taraftar çıkmaları; ve küre-i arzın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslâmiyetle Asya ve Afrika’nın saadet ve sükûnet ve musalâha bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslâm devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması, kırk beş sene evvel olan bu müddeayı ispat ediyor; kuvvetli bir şahit olur.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 238-39

LÛ­GAT­ÇE:

avâm: halkın alt tabakası.

bürhan: delil.

delil-i yakînî: kesin delil.

etba: tâbi olanlar, bağlılar.

hakaik: hakikatler.

herc ü merc: altüst oluş, karmakarışıklık; kargaşalık.

istibdad-ı mutlak: hiçbir hak ve hürriyeti tanımayan tam baskı, tam diktatörlük.

salâbet: sebat, sağlamlık, metânet.

taassup: aşırı bağlılık, aşırı taraftarlık.

tedennî: gerileme, alçalma.

temeddün: medenîleşme.

terakkî: ilerleme, yükselme, gelişme.

tevahhuş etmek: vahşete düşmek, vahşîleşmek.

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması gündemde

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler

    İsrail, Suriye topraklarında 2 köyü daha işgal etti

    ‘Asgari ücret enflasyonun nedeni değil, çözümün parçası’

    Protestocu gençlerden suç duyurusu

    Asgari ücretli yılda bir altın kaybetti

    Rötarlı uçuşa tazminat ödenmesi kararı
    📷

    İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

    Maduro'dan "iç savaş" uyarısı

    Meta'ya "çocuk hesapları" cezası

    Güney Kore polisi Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi

    NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

    Suriye birçok bilinmeyenle karşı karşıya

    Türkiye’de bir sorun olduğunu gösteriyor

    AYM kamulaştırmadaki faiz hükmünü iptal etti

    İktidar üreticiyi değil sanayiciyi destekledi

    Suriyeliler dönüyor

    HGS'nin hacklenmesine ilişkin PTT'den açıklama

    Suriye’de Esad sonrası merak konusu

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Suriye’de “Amerikan-İsrail projesi”
    Süleyman KÖSMENE

    Rüya hacda sükût etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Radikal gelişmelerde iç-dış faktörler
    Sebahattin YAŞAR

    Sizi tanımamıza yardımcı oldunuz, teşekkürler!
    Ahmet BATTAL

    Dünya siyasetine yüksekten bakmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İmam hatiplerdeki dert
    İbrahim Günaydın

    Sabit ibni Kays’ın “Ben Cehennemliğim” demesine sebep olan ayet
    Genel

    Kenan Yıldız’a seccade hediye ettiler
    Ali Rıza AYDIN

    Hor görme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.