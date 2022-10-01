(Dünden devam)

İşte şirk ve küfür cinayeti, kâinatın bütün kemâlâtına ve ulvî hukuklarına ve kudsî hakikatlerine bir tecavüz olduğu cihetledir ki ehl-i şirk ve küfre karşı kâinat kızıyor ve semâvât ve arz hiddet ediyor ve onların mahvına anâsır ittifak edip, kavm-i Nuh Aleyhisselâm ve Âd ve Semud ve Firavun gibi ehl-i şirki boğuyor, gark ediyor. “Neredeyse öfkeden parçalanacak.” (Mülk Suresi: 8) ayetinin sırrıyla, Cehennem dahi ehl-i şirk ve küfre öyle kızıyor ve kızışıyor ki parçalanmak derecesine geliyor.

Evet, şirk kâinata karşı büyük bir tahkir ve azîm bir tecavüzdür. Ve kâinatın kudsî vazifelerini ve hilkatin hikmetlerini inkâr etmekle şerefini kırıyor. Numune için binler misallerinden bir tek misale işaret edeceğiz.

Meselâ, sırr-ı vahdet ile kâinat öyle cesim ve cismanî bir melâike hükmünde olur ki mevcudatın nevileri adedince yüz binler başlı ve her başında o nevide bulunan ferdlerin sayısınca yüz binler ağız ve her ağzında o ferdin cihazat ve ecza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüz binler diller ile Sâniini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil-misal ubudiyette ulvî bir makam sahibi bir acaibü’l-mahlûkat iken, hem sırr-ı tevhid ile ahiret âlemlerine ve menzillerine çok mahsulât yetiştiren bir mezraa ve dâr-ı saadet tabakalarına a’mâl-i beşeriye gibi çok hâsılatıyla levazımat tedarik eden bir fabrika ve âlem-i bekada, hususan Cennet-i a’lâdaki ehl-i temaşaya dünyadan alınma sermedî manzaraları göstermek için mütemadiyen işleyen yüz bin yüzlü sinemalı bir fotoğraf iken; şirk ise, bu çok acib ve tam mutî, hayattar ve cismanî melâikeyi câmid, ruhsuz, fânî, vazifesiz, hâlik, manasız, hâdisatın herc ü merci altında ve inkılâpların fırtınaları içinde adem zulümatında yuvarlanan bir perişan mecmua-i vâhiyesi; hem bu çok garip ve tam muntazam, menfaattar fabrikayı mahsulâtsız, neticesiz, işsiz, muattal, karmakarışık olarak şuursuz tesadüflerin oyuncağı ve sağır tabiatın ve kör kuvvetin mel’abegâhı ve umum zîşuurun matemhanesi ve bütün zîhayatın mezbahası ve hüzüngâhı suretine çevirir.

İşte, “Şüphesiz, şirk büyük bir zulümdür.” (Lokman Suresi: 13) sırrıyla, şirk bir tek seyyie iken, ne kadar çok ve büyük cinayetlere medar oluyor ki Cehennemde hadsiz azaba müstahak eder. Her ne ise, Siracü’n-Nur’da bu İkinci Meyvenin izahatı ve hüccetleri mükerreren beyan edildiğinden, o uzun kıssayı kısa bıraktık.

Şualar, İkinci Şua, s. 24

LÛ­GAT­ÇE:

a’mal-i beşeriye: insanların amelleri.

anâsır: unsurlar (su, hava, ateş, toprak).

gark etmek: boğmak, suya batırmak.

hâlik: helâk olan, mahvolan, yok olan.

hilkat: yaratılış.

küfür: Allah’ın varlığını, birliğini kabul etmeme.

mecmua-i vâhiye: manasız mecmua, boş ve abes kitap.

melâike: melek, melekler.

Sâni: her şeyi sanatlı olarak yaratan Allah.

sırr-ı vahdet: Cenab-ı Hakkın umum eşyada tecellî eden birliğinin sırrı.

Siracü’n-Nur: “Nur kandili” manasında Risale-i Nur’un bir ismi.

şirk: Allah’a eş ve ortak koşma.

ubudiyet: kulluk.