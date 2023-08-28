Eşya neden böyle çabuk kaybolup gidiyor?

Bir zaman, tılsım-ı kâinat ve muamma-i hilkat cilvesiyle mevcudatın hikmetlerine ve faydalarına baktım, dedim:

“Acaba bu eşya neden böyle kendini gösteriyorlar, çabuk kaybolup gidiyorlar? Onların şahsına bakıyorum; muntazam, hikmetli giyinmiş, giydirilmiş, süslendirilmiş, sergiye, temaşagâha gönderilmiş. Halbuki bir iki günde, belki bir kısmı birkaç dakikada kaybolup faydasız, boşu boşuna gidiyorlar. Bu kısa zamanda bize görünmelerinden maksat nedir?” diye çok merak ediyordum. O zaman, mevcudatın, hususan zîhayatın dünya dershanesine gelmelerinin mühim bir hikmetini lûtf-u İlâhî ile buldum. O da şudur:

Her şey, hususan zîhayat, gayet manidar bir kelime, bir mektup, bir kaside-i Rabbanîdir, bir ilânname-i İlâhîdir. Umum zîşuurun mütalâasına mazhar olduktan ve hadsiz mütalâacılara manasını ifade ettikten sonra, lâfzı ve hurufu hükmündeki suret-i cismaniyesi kaybolur.

Bir sene kadar bu hikmet bana kâfi geldi. Bir sene sonra, masnuatta ve bilhassa zîhayatlarda bulunan çok harika ve pek ince sanatın mu’cizeleri inkişaf etti. Anladım ki, bu çok ince ve çok harika olan dekàik-ı sanat, yalnız zîşuurların nazarlarına ifade-i mana için değildir. Gerçi her bir mevcudu hadsiz zîşuurlar mütalâa edebilir. Fakat hem onların mütalâası mahduddur, hem de herkes o zîhayatın bütün dekàik-ı sanatına nüfuz edemezler.

Demek, zîhayatların en mühim netice-i hilkati ve en büyük gaye-i fıtratı, Zat-ı Kayyum-u Ezelî’nin kendi nazarına kendi acaib-i sanatını ve verdiği rahîmâne hediyelerini ve ihsanlarını arz etmektir.

Bu gaye ise, çok zaman bana kanaat verdi. Ve ondan anladım ki, her mevcutta, hususan zîhayatlarda hadsiz dekàik-ı sanat bulunması, Zat-ı Kayyum-u Ezelî’nin nazarına arz etmek, yani, Zat-ı Kayyum-u Ezelî kendi sanatını kendisi temaşa etmek olan hikmet-i hilkat, o büyük masarife kâfi geliyordu.

Bir zaman sonra gördüm ki, mevcudatın şahıslarında ve suretlerindeki dekàik-ı sanat devam etmiyor; gayet sür’atle tazeleniyor, tebeddül ediyor, nihayetsiz bir faaliyet ve bir hallâkıyet içinde tahavvül ediyorlar. “Bu hallâkıyet ve bu faaliyetin hikmeti, elbette o faaliyet derecesinde büyük olmak lâzım geliyor” diye, tefekküre başladım. Bu defa mezkûr iki hikmet kâfi gelmemeye başladılar, noksan kaldılar. Gayet merakla ayrı bir hikmeti aramaya ve taharrîye başladım.

Bir zaman sonra, lillâhilhamd, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın feyziyle, sırr-ı kayyumiyet noktasında azîm, hadsiz bir hikmet, bir gaye göründü. Ve onunla, tılsım-ı kâinat ve muamma-i hilkat tabir edilen bir sırr-ı İlâhî anlaşıldı. Yirmi Dördüncü Mektub’da tafsilen beyan edildi...

Lem’alar, Otuzuncu Lem’a, s. 647



LÛ­GAT­ÇE:

dekàik-ı sanat: sanat incelikleri.

hallâkıyet: sınırsız ve devamlı bir şekilde yaratma.

masnuat: sanatla yapılmış şeyler.

muamma-i hilkat: yaratılış bilmecesi, yaratılıştaki sır ve gizlilikler.

sırr-ı kayyumiyet: hiçbir şeye muhtaç olmadan ezelî ve ebedî var olan Allah’ın, yarattıklarını ayakta tutması ve varlıklarını devam ettirmesi.

taharrî: arama, araştırma.

tılsım-ı kâinat: kâinatın sırrı.

Zat-ı Kayyum-u Ezelî: zaman ve mekânla sınırlı olmayan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenab-ı Hak.

zîhayat: hayat sahibi, canlı.

