"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?

Risale-i Nur'dan
24 Şubat 2023, Cuma
ON BİRİNCİ KELİME

“Ve ileyhi’l-masîr.” Yani ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelâl’ine dönecekler ve Mevlâ-i Kerîm’lerine kavuşacaklar. Yani bu dâr-ı fânîden gidip dâr-ı bâkîde Huzur-u Kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdağasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabb-i Rahîm’lerine, makarr-ı saltanat-ı ebedîsinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes, kendi Hâlıkı ve Ma’budu ve Rabbi ve Seyyidi ve Mâliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar.

İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki:

Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? Otuz İkinci Sözün âhirinde denildiği gibi, dünyanın bin sene mes’udâne hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü’yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâl’in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Mübtelâ ve meftun ve müştak olduğunuz mecazî mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemal, Onun cilve-i cemalinin ve hüsn-ü esmasının bir nevi gölgesi; ve bütün Cennet, bütün letaifiyle, bir cilve-i rahmeti; ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizablar ve cazibeler, bir lem’a-i muhabbeti olan bir Ma’bud-u Lemyezel’in, bir Mahbub-u Lâyezal’in daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgâh-ı ebedîsi olan Cennete çağrılıyorsunuz. Öyle ise, kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.

Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki: Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenâya değil, bekaya gidiyorsunuz; ademe değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz; zulümata değil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Malik-i Hakikî’nin tarafına gidiyorsunuz ve Sultan-ı Ezelînin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.

Mektubat, s. 270-71

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk.

dağdağa: gürültü-patırtı, telâş ve sıkıntı.

esbab: sebepler.

firak: ayrılık, ayrılma.

Hâlık-ı Zülcelâl: sonsuz büyüklük, haşmet, izzet sahibi yaratıcı; Allah.

Huzur-u Kibriya: Allah’ın huzuru.

itmam etme: tamamlama, bitirme.

kesret: çokluk.

Ma’bud-u Lemyezel: hiçbir zaman yok olmayan ve ibadete lâyık olan Allah.

Mahbub-u Lâyezal: hiçbir zaman yok olmayan ve sevilmeye en lâyık olan Allah.

makarr-ı saltanat-ı ebedî: ebedî saltanat yeri, ahiret yeri.

nisyan: unutulma; unutma.

rü’yet-i cemal: Cenab-ı Hakkın cemalini, güzelliğini görme.

tevehhüm etme: kuruntuya kapılma, zannetme.

vahdet: birlik, Allah’ın birliği.

vesait: vasıtalar.

visal: kavuşma, ulaşma.

zulümat: karanlıklar.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kızılay hiç şirket olur mu?

    Saraya Kızılay soruları

    Yüz yüze eğitim olmalı

    Spor camiası tarafından ortak bağış kampanyası düzenlenecek

    Enkazlarda bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar koruma altında

    Adıyaman'da yıkılan 100'den fazla vatandaşın vefat ettiği 3 sitenin müteahhidi de tutuklandı

    İstanbul - Küçükçekmece'deki 48 yıllık sitenin yıkım çalışmaları başlandı

    AFAD: 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi

    CENC: Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Ocak ayında son 22 yılın en düşük yağışı gözlemlendi

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    17 gün sonra kurtarıldı

    "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 5 binden fazla başvuru yapıldı

    ''164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"

    AB: Türkiye'nin yanında omuz omuza durmaya devam edeceğiz

    Kızılay eski Genel Başkanvekili Ünver: Depremde yardım için “tâlimat” beklenmez

    Asıl beka sorunu bu

    Sadece beton bloklar değil, ahlâk da çürümüş

    19 ülke tarafından 22 sahra hastanesi kuruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının deprem taahhütleri
    Süleyman KÖSMENE

    Cuma gecesinin feyzi ve bereketi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    İbrahim Aktaşcı

    Bu işte bir yaman el gizli
    İbrahim ERSOYLU

    Tuzakları boşa çıkarmak
    Cevher İLHAN

    Depremle seçimi erteleme atraksiyonu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bağdat Paktı'nın hedef-i maksadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    İslam aleminin problemlerinin çözümü Münazarat’ta

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.