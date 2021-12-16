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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ey mağrur nefis! Bir mikrop seni yere serer

Risale-i Nur'dan
16 Aralık 2021, Perşembe

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Duâlar, tevhid ve ibadetin esrarına numunedir. Tevhid ve ibadette lâzım olduğu gibi; duâ eden kimse de, kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini, “Cenab-ı Hak işitir” deyip, kàdir olduğuna itikad etmelidir. Bu itikad, Allah’ın her şeyi bilir ve her şeye kàdir olduğunu istilzam eder.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Şu âlemi ziyalandıran şemsin, bir sineğin gözüne tecellî ile girip ışıklandırması mümkündür. Ve ateşten bir kıvılcımın, gözüne girip tenvir etmesi imkân hâricidir; çünkü gözü patlatır.

Kezalik, bir zerre, Şems-i Ezelî’nin tecellîsine mazhar olur, fakat Müessir-i Hakikî’ye zarf olamaz.

İ’lem Ey Mağrur, Mütekebbir, Mütemerrid Nefis!

Sen öyle bir zaafiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Hardale ile tabir edilen, bir darı habbesi hükmünde olan kuvve-i hafızanın ihata ettiği meydanda gezintiler yapılırken o kadar büyük bir sahraya inkılâb eder ki gezmekle bitmez bir şekil alır. Acaba o hardalenin içindeki meydanı bitiremeyen, o hardalenin dairesini ne suretle bitirecektir? Aklın nazarında hardalenin vaziyeti böyle ise aklın gezdiği daire nasıldır? Akıl da dünyayı yutar. Fesübhanallah! Cenab-ı Hak hardaleyi akıl için dünya ve dünyayı da akıl için bir hardale gibi yapmıştır

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

İnsanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki: Büyük bir cemaatin mesaisine terettüb eden hasenâtı intâc eden semeratı bir şahsa isnad ve ona mal ederler. Bu zulümde bir şirk-i hafî vardır. Çünkü bir cemaatin cüz-i ihtiyârîsiyle kesbettikleri mahsulâtı bir şahsa atfetmek, o şahsın icad derecesinde harikulâde bir kudrete mâlik olduğuna delâlet eder. Hatta eski Yunânîlerin ve Vesenîlerin âliheleri, böyle zalimâne tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsulüdür.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif latîfeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır, bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi değildir, “min haysü lâ yeş’ur” [şuurunda olmadan] husule gelir. Binaenaleyh, gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hâlî değildir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 100

LÛ­GAT­ÇE:

esrar: Sırlar.

hardale: Hardal tanesi.

hasenât: İyi ameller, iyi işler, hayırlar.

i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kardeşim, bil ki!.

intâc: Netice verme, sonuçlandırma.

istilzam: Gerektirme.

Müessir-i Hakikî: Hakikî tesir sahibi olan Allah. 

mütemerrid: Temerrüd eden, inatçı, kötü fiilinde inatlaşan.

semerat: Semereler, meyveler.

şems: Güneş.

Şems-i Ezelî: Ezelî güneş; varlığının başlangıcı olmayan ve her şeyi nurlandıran Cenab-ı Hak.

şirk-i hafî: Gizli şirk, gizli küfür.

vesenî: Putperest, puta tapan.

ziyalandırmak: Işıklandırmak.

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