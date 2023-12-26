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26 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Fani mahbuplar seni bırakmadan evvel sen onları bırak!

Risale-i Nur'dan
26 Aralık 2023, Salı
Birinci Nükte

Birinci defa “Yâ Bâkî ente’l-Bâkî” bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrid ediyor, kesiyor. Şöyle ki: 

İnsan, mahiyet-i camiiyeti itibarıyla, mevcudatın hemen ekserîsiyle alâkadardır. Hem insanın mahiyet-i camiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedî Cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar; firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti, hadsiz bir manevî azaba medar oluyor.

O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad-ı muhabbet, hadsiz bir cemal-i bâkîye mâlik bir Zata tevcih etmek için verilmiş. O insan, sû-i istimal ederek, o muhabbeti fânî mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor.

İşte bu kusurdan teberrî edip o fânî mahbubattan kat’-ı alâka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle Mahbub-u Bâkî’ye hasr-ı muhabbeti ifade eden “Yâ Bâkî ente’l-Bâkî” olan birinci cümlesi, “Bâkî-i Hakikî yalnız Sensin. Masiva fânîdir. Fânî olan, elbette bâkî bir muhabbete ve ezelî ve ebedî bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alâkasına medar olamaz” manasını ifade ediyor. “Madem o hadsiz mahbubat fânîdirler, beni bırakıp gidiyorlar; onlar beni bırakmadan evvel ben onları ‘Yâ Bâkî ente’l-Bâkî’ demekle bırakıyorum. Yalnız Sen bâkîsin ve Senin ibkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyle ise, Senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alâka-i kalbe lâyık değiller” demektir.

İşte bu hâlette kalp, hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fânîlik damgasını görür, alâka-i kalbi keser. Eğer kesmezse, mahbubları adedince manevî cerîhalar oluyor.

İkinci cümle olan “Yâ Bâkî ente’l-Bâkî” o hadsiz cerîhalara hem merhem, hem tiryak oluyor. Yani “Yâ Bâkî! Madem Sen bâkîsin, yeter; her şeye bedelsin. Madem Sen varsın, her şey var.”

Evet, mevcudatta sebeb-i muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemal, umumiyetle Bâkî-i Hakikî’nin hüsün ve ihsan ve kemalâtının işârâtı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir, belki cilve-i Esma-i Hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir.

Lem’alar, İkinci Lem’a, s. 29

LÛ­GAT­ÇE:

ameliyat-ı cerrahiye: cerrahî operasyon, ameliyat.

cemal-i bâkî: devamlı ve sonsuz güzellik.

cerîha: yara.

derc edilmek: yerleştirilmek, kaydedilmek.

firak: ayrılık.

hasr-ı muhabbet: sevgiyi bir şeyde toplama, odaklama.

ibka: devamlı, sürekli; süreklilik kazandırma.

istidad-ı muhabbet: sevme kabiliyeti, yeteneği.

Mahbub-u Bâkî: daimî, ölümsüz mahbup, kalıcı sevgili olan Allah.

mahiyet-i camia: pek çok özelliği üzerinde toplayan kapsamlı yapı; kapsamlı özellik.

mahiyet-i camiiyet: camilik mahiyeti, çok fazla hususiyeti bünyesinde barındırma niteliği.

masiva: Allah’tan başka bütün varlıklar.

tecrid etmek: soyutlamak, ayırmak.

Yâ Bâkî ente’l-Bâkî: Ey Bâkî olan Allah, bâkî ancak Sensin!

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