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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Fânî olana kalbi bağlamak, kâr-ı akıl değil!

Risale-i Nur'dan
26 Eylül 2019, Perşembe

BİRİNCİ NOTA

Kendi nefsime hitaben demiştim: Ey gafil Said! Bil ki, şu âlemin fenâsından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarakat eden bir şeye kalbini bağlamak sana lâyık değildir. Hususan senin asrının inkırazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyî etmeyen, husûsan bir iki sene zarfında ebedî bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususan senin rağmına olarak husulü anında seni terk eden fânî şeylerle kalbini bağlamak kâr-ı akıl değildir.

Eğer aklın varsa, uhrevî inkılâbatında, berzahî etvarında ve dünyevî inkılâbatının müsadematı altında ezilen, bozulan ve ebedî seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, ehemmiyet verme, onların zevalinden kederlenme.

Sen kendi mahiyetine bak ki: Senin latîfelerin içinde öyle bir latîfe var ki, ebedden ve Ebedî Zat’tan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtrî ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latîfelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîm’in emrine mutî olan o sultanına itaat et, kurtul.

İKİNCİ NOTA

Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum:

“Ey insan! Kur’ân’ın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakk’ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlûkat ma’budiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlûkıyet nisbetinde de birdirler.”

Mesnevî-i Nuriye, Zühre, s. 165-166

LÛ­GAT­ÇE:

berzah: Ruhların kıyamete kadar bekleyeceği, dünya ile ahiret arasındaki yer.

desatir: Düsturlar, kaideler.

etvar: Hâl ve hareketler, işler, tarzlar, tavırlar.

Fâtır-ı Hakîm: Her şeyi bir maksada uygun ve hikmetle benzersiz bir şekilde yaratan Allah.

fenâ: Son bulma, sona erme.

fıtrî: Yaratılış gelen, doğuştan olan.

firak: Ayrılık.

husul: Meydana gelme.

inkıraz: Sönme, yok olma, tükenme.

latîfe: Duygu.

ma’budiyet: İlâhlık; kendisine ibadet edilmeye müstahak oluş, uluhiyet.

mahlûkıyet: Yaratılmışlık.

masiva: Allah’tan başka bütün varlıklar.

müfarakat etmek: Ayrılmak.

müsademat: Müsademeler, çarpışmalar, vuruşmalar.

müsavi: Eşit.

refakat: Refiklik, arkadaşlık.

taabbüd etmek: İbadet etmek.

tekebbür etmek: Kibirlenmek, büyüklük taslamak.

teşyî: Uğurlama, gideni selâmetle yolcu etme.

uhrevî: Ahiret hayatıyla ilgili.

zeval: Sona erme, yok olma.

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