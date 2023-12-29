"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Fânî ömrünüzü bâkîleştirmek ister misiniz?

Risale-i Nur'dan
29 Aralık 2023, Cuma
(Dünden devam)

Şu mesele münasebetiyle deriz: Ey insanlar! Fânî, kısa, faydasız ömrünüzü bâkî, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır; Bâkî-i Hakikî’nin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâkî’ye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur.

Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya âşıktır. Ve madem bu fânî ömrü bâkî ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, o çareyi arayacak ve o imkânı bilfiile çevirmeye çalışacak ve tevfîk-ı hareket edecek.

İşte o çare budur: Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.

Bu hakikate işareten, Leyle-i Kadir gibi bir tek gece, seksen küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu, nass-ı Kur’ân gösteriyor. Hem bu hakikate işaret eden, ehl-i velâyet ve hakikat beyninde bir düstur-u muhakkak olan “bast-ı zaman” sırrıyla, çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı Mi’rac, bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Mi’racın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüs’ati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o Mi’rac yoluyla beka âlemine girdi. Beka âleminin birkaç dakikası, şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir.

Hem şu hakikate bina edilen, beyne’l-evliya kesretle vuku bulmuş olan “bast-ı zaman” hâdiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur’âniyeyi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehl-i hak ve sıdk, bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bast-ı zaman  hakikatini aynen müşahede ettikleri medar-ı şüphe olamaz.

Şu bast-ı zaman, herkesçe musaddak bir nev’i, rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için yakaza âleminde bir gün, belki günler lâzımdır.

Elhâsıl: İnsan çendan fânîdir fakat beka için halk edilmiş ve bâkî bir zatın âyinesi olarak yaratılmış ve bâkî meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve bâkî bir zatın bâkî esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyle ise, böyle bir insanın hakikî vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o Bâkî-i Sermedî’nin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebed yolunda o Bâkî’ye müteveccih olup gitmektir. Lisanı “Yâ Bâkî Ente’l-Bâkî” [Ey Bâkî olan Allah, bâkî ancak Sensin!] dediği gibi, kalbi, ruhu, aklı, bütün letâifi “Hüve’l-Bakî, Hüve’l-Ezeliyyü’l- Ebedî...” [Odur bâkî, Odur ezelî ve ebedî...] demeli.

Lem’alar, İkinci Lem’a, s. 32-34

LÛ­GAT­ÇE:

bâkî: sonsuz.

Bâkî-i Hakikî: gerçek sonsuzluğun sahibi olan Allah.

bast-ı zaman: zamanın genişlemesi; az zamanda çok uzun bir zaman yaşamış olmak.

beyne’l-evliya: velîler arasında.

beyninde: arasında.

daire-i marziyat: Allah’ın rızası dairesindeki işler.

ehl-i velâyet: velî olanlar; Allah’ın dostluğunu kazananlar.

lieclillâh: Allah rızası için.

lillâh: Allah için.

livechillâh: Allah için.

tevfîk-ı hareket: uygun hareket.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın hiçbir yerinde böyle zulüm yok

    Hollanda’da çocuklar Filistin için yürüdü: UCM, işini yap!

    Asgarî vicdanla belirlenen ücret kabul edilemez

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Susmayın, adalete sahip çıkın

    Kimlik, ehliyet ve pasaport da zamlandı

    Akar’la Pençe-Kilit’i konuşmak isterim

    Bu ücretle geçinilir mi?

    Bu asgarî ücret zamlara ne kadar dayanacak?

    Dehşeti tarif edecek söz kalmadı

    İnatlaşma ile adalet olmaz

    82 günde 8800 Filistinli ÇOCUK ve 6300 Filistinli KADIN İsrail tarafından katledildi

    Gazze'de katliam gece gündüz devam ediyor

    Elektrİklİ araçlarda menşe kuralları devam edecek

    Faiz ve israf bütçesine hayır dedik

    AYM: Yargıtay anayasayı gözardı etti

    Domuz gribi baskın görünüyor

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

    Yapay zeka “depresyon” tespitine başladı

    Pençe-Kilit’in hedefi ne?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Cemaat ve tarikatları “tasfiye tezgâhı”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şehit sayıları niye paylaşılmıyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey müfteri, Allah’tan korkmuyor musun?
    Genel

    Akar’la Pençe-Kilit’i konuşmak isterim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Fânî ömrünüzü bâkîleştirmek ister misiniz?
    Genel

    Bu ücretle geçinilir mi?
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (3)
    Süleyman KÖSMENE

    2023’ün ardından
    Şemseddin ÇAKIR

    Şam rivayetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.