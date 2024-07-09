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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Fikr-i milliyeti menfî bir surette uyandırıyorlar

Risale-i Nur'dan
09 Temmuz 2024, Salı
Üçüncü Mesele

Fikr-i milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfî bir surette uyandırıyorlar; tâ ki parçalayıp onları yutsunlar.

Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var, gafletkârâne bir lezzet var, şeametli bir kuvvet var. Onun için şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara “Fikr-i milliyeti bırakınız” denilmez.

Fakat fikr-i milliyet iki kısımdır: Bir kısmı menfîdir, şeametlidir, zararlıdır; başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adavetle devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise muhasamet ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki hadis-i şerifte ferman etmiş: “İslâm, câhiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır.” Ve Kur’ân da ferman etmiş: “Kâfirler kalplerine Cahiliyet taassubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde, Allah, Resulünün ve mü’minlerin üzerine sükûnet ve emniyetini indirdi ve onlara takvada ve sözlerine bağlılıkta sebat verdi. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir. (Fetih Suresi: 26)”

İşte şu hadis-i şerif, şu ayet-i kerîme, kat’î bir surette menfî bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslâmiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor.

Evet, acaba hangi unsur var ki üç yüz elli milyon vardır? Ve o İslâmiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedî kardeşleri kazandırsın?

Evet, menfî milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ezcümle, Emevîler bir parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için hem âlem-i İslâm’ı küstürdüler hem kendileri de çok felâketler çektiler.

Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için Fransız ve Almanın çok şeametli ebedî adavetlerinden başka, Harb-i Umumîdeki hâdisat-ı müthişe dahi menfî milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi.

Hem bizde, ibtidâ-i Hürriyette, Babil Kal’asının harabiyeti zamanında “tebelbül-ü akvam” tabir edilen teşâub-u akvam ve o teşaub sebebiyle dağılmaları gibi menfî milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak pek çok “kulüpler” namında sebeb-i tefrika-i kulûb, muhtelif milletçiler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebîlerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri, menfî milliyetin zararını gösterdi.

Mektubat, Y.A.N.-2023, s. 376

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık.

dessas: aldatıcı, hileci.

fikr-i milliyet: milliyetçilik fikri.

fikr-i unsuriyet: ırkçılık fikri.

ibtidâ-i Hürriyet: Hürriyetin başlangıcı; 2. Meşrutiyetin ilânıyla başlayan dönem.

keşmekeş: karışıklık, kargaşa; çekişme, kavga.

menfî: olumsuz.

muhasamet: birbirine düşmanlık besleme.

müteyakkız: uyanık ve dikkatli.

sebeb-i tefrika-i kulûb: kalplerin ayrılma sebebi.

şeametli: kötü, uğursuz.

tebelbül-ü akvam: çeşitli kavimlerden, milletlerden meydana gelen bir topluluğun kısımlara ayrılarak farklı dilleri konuşmaları.

teşâub-u akvam: kavimlerin kısımlara, şubelere ayrılması; İlk Çağda, Asurlular döneminde, Babil ve civarında yaşayan toplulukların farklı diller konuşmaya başlamaları ve dolayısıyla bölünmeleri olayı.

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