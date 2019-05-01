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1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Garazkârâne tarafgirlik ehl-i imana yakışır mı?

Risale-i Nur'dan
01 Mayıs 2019, Çarşamba
Medar-ı ibret bir hikâye:

Bedevî aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden, belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkân veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife, eski adaveti unutup, omuz omuza verip, o haricî aşireti def’ edinceye kadar dahilî adaveti hatırlarına getirmezlerdi.

İşte ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi, yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı, tesanüd ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, onların hücumunu teshil etmek, onların harim-i İslâm’a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adavetkârâne inat, hiçbir cihetle ehl-i imana yakışır mı? O düşman daireler, ehl-i dalâlet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i küfrün âlemine, tâ dünyanın ehval ve mesâibine kadar, birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silâhın ve siperin ve kal’an, uhuvvet-i İslâmiyedir. Bu kal’a-i İslâmiyeyi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilâf-ı vicdan ve ne kadar hilâf-ı maslahat-ı İslâmiye olduğunu bil, ayıl.

Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: “Ahirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müthişe-i muzırraları, İslâm’ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri herc ü merc eder ve koca âlem-i İslâm’ı esaret altına alır.”

Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı ”İnneme’l-mü’minûne ıhvetün” [Mü’minler ancak kardeştirler. (Hucurat Sûresi: 10.)] kal’a-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa, ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz.

Malûmdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken, bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş, muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir; birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehl-i iman! İhtiraslarınızdan ve husûmetkârâne tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner; az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alâkanız varsa, “Mü’min için mü’min, sağlam yapılmış bir binanın birbirine kuvvet veren taşları gibidir.” [Hadis, Buharî, Salât: 88] düstur-u âliyeyi düstur-u hayat yapınız; sefalet-i dünyeviyeden ve şekàvet-i uhreviyeden kurtulunuz.

Mektubat, 22. Mektub, s. 317-318

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: Düşmanlık.

cay-ı teessüf: Teessüf edilen, üzüntü veren.

dalâlet: Sapkınlık, iman ve İslâmiyet yolundan sapma.

fısk: Günah, ahlâksızlık, İslâm’ın doğru yolundan sapma.

fikr-i siyasî: Siyasî düşünce.

hâkimiyet-i İslâmiye: İslâmiyet’in hâkimiyeti, İslâm dininin galibiyeti ve üstünlüğü.

hayat-ı içtimaiye: Sosyal hayat, toplum hayatı.

hodfüruşluk: Kendini beğendirmeye çalışmak.

içtimaî: Toplumla ilgili, toplumsal.

kanun-u esasî: Temel kanun, anayasa.

maraz-ı hayat-ı içtimaî: Sosyal hayatın hastalığı.

şeair-i İslâmiye: İslâm’a ait işaretler, İslâm’a sembol olmuş iş ve ibadetler.

tekfir: Bir kimseyi kâfir sayma, dinden çıktığına hükmetme.

tesanüd: Dayanışma.

zındık: Dinsiz.

zîr-ü zeber: Altüst, karmakarışık, darmadağın.

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