"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek

Risale-i Nur'dan
17 Ağustos 2020, Pazartesi

Beşinci Mesele

Gençlik Rehberi’nde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fânî ve geçici gençliğini iffetle hayrâta, istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî bâkî bir genç-liği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-i meşrû dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, ahiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübe ile tasdik eder.

Meselâ, haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile, o cüz’î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin sû-i istimali ile gelen hastalıkla hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neş’et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristandan sor! Elbette ekseriyetle, gençlerin gençliğinin sû-i istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayr-i meşrû keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.

Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrât olarak ahirette gayet parlak ve bâkî bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar.

Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. 

Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

Asâ-yı Musa, s. 33

LÛ­GAT­ÇE:

âyât: Kur’ân âyetleri.

elzem: Daha (en, pek) lâzım, lüzumlu, gerekli.

firak: Ayrılık, hicran.

hayrât: Hayırlar.

katl: Öldürme, katletme.

mücazat: Bir suça karşı verilen ceza, karşılık, mutlak ceza.

neş’et etmek: Çıkmak.

sefahet: Dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük; sefihlik, akılsızlık.

sefahethane: Sefih işlerin, nefsin hoşuna giden çirkin işlerin yapıldığı yer.

vasıta-i hayrât: Hayırlara vasıta olan.

zeval: Sona erme, yok olma, ölme.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara Depremi'nin 21. Yılı... Deprem kapımızda ama hala hazır değiliz

    Hafta boyunca Kudüs konuşulacak

    Gazeteci arkadaşlarımızı unutmadık

    'Normalleşme anlaşması aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya yapılacak ziyaretler haramdır'

    Darbe olacak kampanyası yapıyorlar

    Netanyahu küstah açıklamalarına devam ediyor

    'Cahilce yapılmış bir açıklama'

    Filistin’i kullanmayı bırakın

    Koca: 12 bin 366 kişi halen aktif hasta

    Biden'in çirkin açıklamaları gündemi unutturamaz

    Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

    'Gazze'deki gerginlikten İsrail sorumlu'

    Şeyh Raid Salah İsrail zindanlarına uğurlandı

    Belarus'taki protestolar 8. gününde

    ABD'de son 24 saatte 1095 ölüm ve 56 bin yeni vaka!

    İşsizlik büyüme önünde engel

    Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilişkin AB'den açıklama

    İçişleri Bakanlığı: 5 terörist daha ikna çalışmalarıyla teslim oldu

    Birçok alanda kısıtlamalar olabilir

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Cezaevlerinden bir haber var mı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ne zaman uyanacaksınız?
    Mehmet KARA

    Gündemi kaynatamazsınız!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî sihirbazlardan nasıl kurtulabiliriz?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    İman, insanı nasıl insan eder?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın babasına hürmeti
    Genel

    Gazeteci arkadaşlarımızı unutmadık
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.