Gökler, melâike ve ruhanîlerin meskeni

(Dünden devam)

Madem âlem-i ulvîde muhtelif teşkilât var, muhtelif vaziyetlerde muhtelif ahkâmlar görünüyor; öyle ise o ahkâmların menşeleri olan semavat muhteliftir. İnsanda, cisimden başka nasıl akıl, kalp, ruh, hayal, hafıza gibi mane- vî vücutlar da var; elbette insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka âlemler var. Hem âlem-i arzdan, tâ Cennet âlemine kadar her bir âlemin, birer seması vardır.

Hem melâike için deriz ki: Seyyarat içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küre-i arz, mevcudat içinde en kıymettar ve nuranî olan hayat ve şuur hesapsız bir surette onda bulunuyorlar. Elbette, karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nisbeten müzeyyen kasırlar, mükemmel saraylar hükmünde olan yıldızlar ve yıldızların denizleri olan gökler, zîşuur ve zîhayat ve pek kesretli ve muhtelifü’l-ecnas olan melâike ve ruhanîlerin meskenleridir. Pek kat’î bir surette İşârâtü’l-İ’câz namındaki tefsirimde, “Sümme’s-tevâ ile’s-semâi...” [Bundan başka semaya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. (Bakara Sûresi: 29.)] âyetinde, semavatın hem vücudu, hem taaddüdü ispat edildiğinden ve melâike hakkında Yirmi Dokuzuncu Söz’de iki kere iki dört eder kat’iyetinde, melâikelerin vücudunu ispat ettiğimizden, onlara iktifaen burada kısa kesiyoruz.

Elhâsıl: Esîrden yapılmış, elekt- rik, ziya, hararet, câzibe gibi seyyalât-ı latîfenin medarı olmuş ve hadiste: “Es-semâü mevcün mekfûfun” [Gök dondurulmuş bir dalgadır. (Tirmizî, Tefsir: 59; Müsned, 2:370.)] işaretiyle seyyarat ve nücumun harekâtına müsait olmuş ve Samanyolu denilen Mecerretü’s-Semadan, tâ en yakın seyyareye kadar, muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka, her bir tabaka âlem-i arzdan, tâ âlem-i berzaha, âlem-i misale, tâ âlem-i ahirete kadar birer âlemin damı hükmünde birer semanın bulunması, hikmeten, aklen iktiza eder.

Sözler, Otuz Birinci Söz, s. 642



LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i arz: Dünya âlemi.

âlem-i cismaniyet: Madde âlemi.

âlem-i ulvî: Yüksek, yüce âlem; semaya ait âlem.

esîr: Kâinattaki boşlukları dolduran, havadan hafif olup ısı ve ışığı nakleden madde.

insan-ı ekber: En büyük insan.

kasır: Köşk, küçük saray.

küre-i arz: Dünya, yer küre.

melâike: Melekler.

muhtelifü’l-ecnas: Cinsleri farklı.

mutavassıt: Orta hâlli.

müzeyyen: Ziynetli, süslü.

nücum: Yıldızlar.

semavat: Semalar, gökler.

seyyalât-ı latîfe: Hava, ışık, elektrik gibi akıcı maddeler.

seyyarat: Gezegenler.

taaddüd: Birden fazla olma; bir şeyin sayısının artması.

zîhayat: Hayat sahibi.

zîşuur: Şuur sahibi, bilinçli.

ziya: Işık, aydınlık.