Güneşin batıdan doğması ve dabbetü’l-arz

Dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek.

Yirminci Mesele

Güneşin mağribden çıkması ve zeminden dabbetü’l-arzın zuhurudur.

Amma güneşin mağribden tulûu ise, bedahet derecesinde bir alâmet-i kıyamettir. Ve bedaheti için, aklın ihtiyârı ile bağlı olan tevbe kapısını kapayan bir hâdise-i semaviye olduğundan, tefsiri ve manası zâhirdir, tevile ihtiyacı yoktur.

Yalnız bu kadar var ki:

Allahu a’lem, o tulûun sebeb-i zâhirîsi: Küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur’ân onun başından çıkmasıyla, zemin divane olup, izn-i İlâhî ile başını başka seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp, garbdan şarka olan seyahatini irade-i Rabbanî ile şarktan garba tebdil etmekle güneş garbdan tulûa başlar. Evet, arzı şems ile, ferşi Arş ile kuvvetli bağlayan hablullahi’l-metin olan Kur’ân’ın kuvve-i cazibesi kopsa, küre-i arzın ipi çözülür, başıboş, serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garbdan çıkar. Hem müsademe neticesinde emr-i İlâhî ile kıyamet kopar diye bir tevili vardır.

Amma dabbetü’l-arz; Kur’ân’da gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise, ben şimdilik, başka meseleler gibi kat’î bir kanaatle bilemiyorum.

Yalnız bu kadar diyebilirim: “Lâ ya’lemü’l-gaybe illallah” [Gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.] Nasıl ki, kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe’ye ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, Süfyanın ve Deccallerin fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye’cüc ve Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a’lem, o dabbe, bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki “Asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu” [Sebe Sûresi: 14] âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbetü’l-arz denilen ağaç kurtlarıdır ki, insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü’minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû-i istimâlâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, ayet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.

Şuâlar, Beşinci Şuâ, s. 624

LÛ­GAT­ÇE:

anarşistlik: Kural tanımama, her türlü düzen ve otoriteye karşı çıkma.

arş: Göğün en yüksek katı.

bedahet: İspata ihtiyaç olmayacak derecede açıklık.

dabbe: Yürüyen hayvan, canlı. (hadis-i şeriflerde zikredilen kıyamet âlâmetlerinden dabbetü’l-arz).

ferş: Yeryüzü, zemin, dünya.

garp-mağrib: Batı.

hablullahi’l-metin: Allah’ın sağlam ve kopmaz ipi.

kuvve-i cazibe: Çekim kuvveti.

küre-i arz: Dünya.

müsademe: Çarpışma.

mücmel: Öz olarak anlatılmış, özet olarak beyan edilmiş.

nevi: Tür.

sefahet: Dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük, sefihlik.

su-i istimalât: Kötü kullanmalar.

şark: Doğu.

şems: Güneş.

tecennüb: Çekinme, sakınma.

tekellüm: Söyleme, konuşma.

tuğyan: Azma, azgınlık.

tulû: Doğma, doğuş.

Ye’cüc Me’cüc: Hadislerde kıyamete yakın zamanda çıkacağı belirtilen kısa boylu çapulcu iki kavmin adları.

zîr ü zeber: Altüst, karmakarışık, darmadağın.