DOKUZUNCU REŞHA: Hem bilirsin, küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada, hicapsız, pervasız, küçük fakat hacaletaver bir yalanı, düşmanları yanında, hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telâş göstermeden söyleyemez.

Şimdi bak bu zata: Pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar; pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada, pek büyük bir serbestiyetle, bilâperva, bilâtereddüt, bilâhicap, telâşsız, samimî bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedîd, ulvî bir surette söylediği sözlerinde hiç hilâf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kellâ! “İn hüve illâ vahyün yûhâ” [O ancak kendisine vahyolunanı söyler. (Necm Suresi: 4.)]

Evet, hak aldatmaz, hakikatbin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstağnidir; hakikatbinin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın?

ONUNCU REŞHA: İşte bak: Ne kadar merakaver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaikı gösterir ve mesâili ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse “Yarı ömrünü, yarı malını versen, Kamer’den ve Müşteri’den biri gelir, Kamer’de ve Müşteri’de ne var, ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek”; merakın varsa vereceksin.

Halbuki şu zat, öyle bir Sultanın ahbarını söylüyor ki memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O Arz olan o pervane ise bir lâmba etrafında pervaz eder ve o Güneş olan lâmba ise o Sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lâmbasıdır.

Hem öyle acâib bir âlemden hakikî olarak bahsediyor ve öyle bir inkılâbdan haber veriyor ki binler küre-i arz bomba olsa, patlasalar, o kadar acib olmaz. Bak, onun lisanında “Güneş dürülüp toplandığında. (Tekvir Suresi: 1)”; “Gök yarıldığı zaman. (İnfitar Suresi: 1)”; “Çarpacak olan felâket. (Karia Suresi: 1)” gibi sureleri işit.

Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevî istikbal ona nisbeten bir katre serap hükmündedir.

Hem öyle bir saadetten pek ciddî olarak haber veriyor ki bütün saadet-i dünyeviye ona nisbeten bir berk-i zâilin bir şems-i sermede nisbeti gibidir.

Mektubat, s. 239

LÛ­GAT­ÇE:

ahbar: haberler.

berk-i zâil: bir an parlayıp yok olan şimşek.

hacaletaver: utandırıcı, utandıran.

hakaik: hakikatler, gerçekler.

hakikatbin: hakikati gören.

küre-i arz: dünya, yer küre.

mesâil: meseleler.

misbah: lâmba.

müstağni: ihtiyaç duymayan.

Müşteri: Jüpiter.

şems-i sermed: daimî, sürekli olan güneş.