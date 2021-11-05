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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Hak, hileye muhtaç değildir

Risale-i Nur'dan
05 Kasım 2021, Cuma
Dokuzuncu Reşha

Arkadaş!

Aklı başında olan bir adam münazaralı dâvâlarda yalan söyleyemez. Çünkü bilâhare yalanının açığa çıkıp mahcup olmasından korkar. Ve keza, bir insan yalan söylediği takdirde, pervasız, lâubalî bir tarzda söyleyemez. Ve keza, serbest, heyecanlı söylenmesine girişemez; velev âdi bir mesele, küçük bir cemaat içinde, küçük bir vazifede bulunan küçük bir şahıs olsun. Acaba büyük bir vazifeyle vazifedar, pek büyük bir meselede, pek büyük bir şeref ve haysiyet sahibi, pek büyük bir cemaat içinde, pek şedid hasımların karşısında iddia ettiği bir dâvâda yalan ve hilâf-ı hakikat söyleyebilir mi?

İşte, o zat-ı nurânî, okuduğu o hutbe-i ezeliyeyi öyle bir tarzla okuyor; ne tereddüdü var, ne hicabı, ne korkusu var, ne teessürü... Hem samimî bir safa-i kalple, hâlis bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokundurmak üzere, akıllarını tezyif, nefislerini tahkir edip izzetlerini kırıyor. Acaba böyle bir dâvâda, böyle bir makamda, böyle bir şahıstan zerre miskal bir hilenin bu meseleye karışmasına imkân var mıdır? Hâşâ! “O ancak kendisine vahyolunanı söyler. (Necm Sûresi: 4).”

Evet, hak, hileye muhtaç değil; hakkı söylemekte hile ve iğfal ihtimali yoktur. Hakikati gören bir nazar halkı iğfal etmez, hilâf-ı hakikat söylemez, hayal ile hakikati temyiz eder; aralarında iltibas olamaz.

Onuncu Reşha

Arkadaş!

O zat-ı mürşid, nev-i beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlerden bahsediyor. Ve insanları tebşir için, kalpleri cezb ve akılları celb eden meselelerden haber veriyor.

Yahu, hakaik ve garaibi keşif için insanlarda öyle bir şevk, öyle bir merak vardır ki, garip bir hakikati keşif yolunda canlarını, mallarını feda ediyorlar. Bu zatın (asm) keşif ve ihbar ettiği hakaika niçin ehemmiyet vermiyorlar? Halbuki bütün enbiya ve evliya ve sıddıkîn gibi ehl-i şuhud ve ashab-ı ihtisas, bi’l-ittifak o zatı tasdik etmiş ve ediyorlar.Bu zat (asm), öyle bir Sultanın şuunundan bahsediyor ki, kamer O’nun mülkünde bir sinek gibidir. Acib harikalardan bahsettiği gibi, pek müthiş infilâk ve inkılâblardan da haber veriyor. Bakınız, o hutbe-i ezeliyede, “Güneş dürülüp toplandığında... (Tekvir Sûresi: 1)”, “Gök yarıldığı zaman... (İnfitar Sûresi: 1)”, Yer müthiş bir sarsıntıyla sarsıldığında... (Zilzal Sûresi: 1)” gibi tilâvet ettiği âyetlere dikkat ediniz. Ve beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki, dünyevî istikbal ona nisbeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur.

Evet, bu kâinatın perdesi altında çok acaib şeyler vardır, bizleri bekliyorlar; biz de onları intizar ediyoruz. Binaenaleyh, o acaibi görüp bize keyfiyetlerini hikâye etmek için harikulâde bir insan lâzımdır ki, o harika garaibi görsün ve gördüğü gibi bize de söylesin.

Ve keza, o zat, Hâlık’ımızın bizden talep ettiği şeylerden bahsediyor ve çok hakikatlerden, meselelerden haber veriyor ki, onlardan kurtuluş yoktur. Feyâ acaba ekser-i nâs neden böyle hak şeylerden göz yumuyorlar, hakikatlerden kulak tıkıyorlar?

Mesnevî-i Nuriye, s. 39

LÛ­GAT­ÇE:

ashab-ı ihtisas: Uzmanlaşmış kişiler, 

uzmanlık sahipleri.

ehl-i şuhud: Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhî ve gizli sırları Hakkın izni ile gören şuhud ehli, velî.

ekser-i nâs: İnsanların çoğu.

feyâ: “Yahu” manasında hayret ifadesi.

Hâlık: Yaratıcı, Allah.

hutbe-i ezeliye: Ezelî hutbe, Kur’ân-ı Kerîm.

iğfal: Yanıltma, gaflete düşürerek kandırma, aldatma.

iltibas: Karıştırma, birbirine benzetme.

 

 

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