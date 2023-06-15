"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hakikat bize bildiriyor ki beşer dinsiz yaşayamaz

Risale-i Nur'dan
15 Haziran 2023, Perşembe
Bence bir Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslâmiyetten tecerrüd etse bile, fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslâmiyetten vazgeçemez.

En ebleh, en sefih bile, sedd-i rasin-i istinadımız olan İslâmiyete bütün mevcudiyetiyle taraftardır; lâsiyyema siyasetten haberdar olanlar...

Hem Zaman-ı Saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki bir Müslüman, muhakeme-i akliyesiyle başka bir dini İslâmiyete tercih etmiş olsun ve delil ile başka bir dine dâhil olmuş olsun. Dinden çıkanlar var, o başka mesele... Taklit ise ehemmiyetsizdir. Halbuki edyân-ı saire müntesipleri mutlaka fevc fevc muhakeme-i akliye ile ve bürhan-ı kat’î ile daire-i İslâmiyete dâhil olmuşlar ve olmaktadırlar. Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek bundan sonra onlardan fevc fevc dâhil olacaklardır.

Hem de tarih bize bildiriyor ki ehl-i İslâm’ın temeddünü, hakikat-i İslâmiyete ittibâları nisbetindedir; başkaların temeddünü ise dinleriyle makusen mütenasibdir.

Hem de hakikat bize bildiriyor ki mütenebbih olan beşer dinsiz olamaz. Lâsiyyema uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer, kâinatın tehâcümüne karşı istinad edecek ve gayr-i mahdut âmâline neşv ü nemâ verecek ve istimdadgâhı olacak noktayı, yani din-i hak olan dane-i hakikati elde etmezse yaşayamaz. Bu sırdandır ki herkeste din-i hakkı bulmak için bir meyl-i taharrî uyanmıştır. Demek istikbalde nev-i beşerin din-i fıtrîsi İslâmiyet olacağına beraatü’l-istihlâl vardır.

Ey insafsızlar! Umum âlemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyâlandıracak bir istidatta olan hakikat-i İslâmiyeti nasıl dar buldunuz ki fukaraya ve mutaassıp bir kısım hocalara tahsis edip İslâmiyetin yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz. Hem de umum kemâlâtı câmi, bütün nev-i beşerin hissiyat-ı âliyesini besleyecek mevaddı muhit olan o kasr-ı nurânî-i İslâmiyeti ne cür’etle, matem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevîlere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz? Evet, herkes âyinesinin müşahedatına tâbidir. Demek sizin siyah ve yalancı âyineniz size öyle göstermiştir.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 192

LÛ­GAT­ÇE:

beraatü’l-istihlâl: iyi bir alâmet, güzel bir başlangıç.

edyân-ı saire: diğer dinler.

fevc fevc: akın akın, dalga dalga.

kasr-ı nurânî-i İslâmiyet: İslâmiyetin nurlu, aydınlık sarayı.

lâsiyyema: bilhassa, özellikle.

makusen mütenasib: ters orantılı.

meyl-i taharrî: araştırma meyli.

mütenebbih: uyanmış.

sedd-i rasin-i istinad: kendisine dayanılan sağlam set, sarsılmaz duvar.

temeddün: medenîleşme.

Okunma Sayısı: 1217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cenk Çalık

    15.6.2023 09:32:23

    "Hem de tarih bize bildiriyor ki ehl-i İslâm’ın temeddünü, hakikat-i İslâmiyete ittibâları nisbetindedir; başkaların temeddünü ise dinleriyle makusen mütenasibdir." Şu an ki halimizden anlıyoruz ki dinden uzak olarak yaşıyoruz. Yine anlıyoruz ki bu minval üzerinde devam edersek aynı neticeleri yaşamaya devam edeceğiz. Çözüm İslam hakikatlerini yaşamakta vesselam.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ekmeğe zam kapıda

Pakistan'da ve Hindistan'da 150 bin kişi tahliye edildi

Filistin: İsrail, bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor

"Brexit'le AB vatandaşlığı bitti"

Antalya'da mayıs yağışları son 63 yılın en yüksek seviyesinde

Azerbaycan'ın sınır noktasındaki askere Ermenistan'dan ateş açıldı

Yunanistan'da göçmen teknesi alabora oldu: 3 gün "ulusal yas" ilan edildi

Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Sudan’daki çatışmalarda 958 sivil öldü

Ekonomi böyle mi düze çıkacak?

'Aylarca devam edebilir'

'Ukrayna başlattığı taarruzda ilerleme kaydediyor'

'Boşnaklara mesaj vermek istediler'

Avrupa’nın en düşük asgari ücreti bizde

Kazakistan’da 7 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durum?

Meteoroloji'den 13 ile kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Göçmenleri taşıyan tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu: 78 kişi öldü

Muğla'daki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Okullar eğitim yeri olmaktan çıktı

En Çok Okunanlar

Ali FERŞADOĞLU

Bazı dindarlar neden zalimleri destekler?
Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Değişim” derken
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Risale-i Nur'dan

Hakikat bize bildiriyor ki beşer dinsiz yaşayamaz
Yunus İde

Allah beni dinliyor
Genel

Ekonomi böyle mi düze çıkacak?
Mikail YAPRAK

Hak yememek üzerine
M. Latif SALİHOĞLU

Muhaliflere karşı tasfiye kumpası
Ahmet BATTAL

Vekillerin danışman ihtiyacı ve Yeni Asya
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.