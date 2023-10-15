"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Hakikî adalet-i beşeriye nasıl tesis edilir?

Risale-i Nur'dan
15 Ekim 2023, Pazar
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Hem geçmiş, hem gelecek, hem maddî, hem mânevî bayramlarınızı ve mübarek gecelerinizi bütün ruh u canımla tebrik ve ettiğiniz ibadet ve duaların makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden bütün ruh u canımızla niyaz edip, isteyip, o mübarek dualara âmin deriz. 

Saniyen: Hem çok defa mânevî, hem çok cihetlerden ehemmiyetli iki suallerine mahrem cevap vermeye mecbur oldum.

Birinci Sualleri: Niçin eskiden Hürriyetin başında siyasetle hararetle meşgul oluyordun, bu kırk seneye yakındır ki bütün bütün terk ettin?

Elcevap: Siyaset-i beşeriyenin en esaslı bir kanun-u esasîsi olan, “Selâmet-i millet için ferdler feda edilir. Cemaatin selâmeti için eşhas kurban edilir. Vatan için her şey feda edilir” diye, bütün nev-i beşerdeki şimdiye kadar dehşetli cinayetler bu kanunun sû-i istimalinden neş’et ettiğini kat’iyen bildim. Bu kanun-u esasî-yi beşeriye, bir hadd-i muayyenesi olmadığı için çok sû-i istimale yol açmış. İki Harb-i Umûmî, bu gaddar kanun-u esasînin sû-i istimalinden çıkıp bin sene beşerin terakkiyâtını zîr ü zeber ettiği gibi, on cani yüzünden doksan masumun mahvına fetva verdi. Bir menfaat-i umûmî perdesi altında şahsî garazlar, bir cani yüzünden bir kasabayı harap etti. Risale-i Nur bu hakikati bazı mecmua ve müdafaatta ispat ettiği için onlara havale ediyorum.

İşte, beşeriyet siyasetlerinin bu gaddar kanun-u esasîsine karşı, Arş-ı A’zam’dan gelen Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’daki bu gelen kanun-u esasîyi buldum. O kanunu da şu ayet ifade ediyor: [“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’am Suresi: 164) “Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.” (Maide Suresi: 32)]

Yani bu iki ayet, bu esası ders veriyor ki: “Bir adamın cinayetiyle başkalar mesul olmaz. Hem bir masum, rızası olmadan, bütün insana da feda edilmez. Kendi ihtiyârıyla, kendi rızasıyla kendini feda etse, o fedakârlık bir şehadettir ki, o başka meseledir” diye, hakikî adalet-i beşeriyeyi tesis ediyor. Bunun tafsilâtını da Risale-i Nur’a havale ediyorum.

Emirdağ Lahikası, 

294. mektup, s. 429

LÛ­GAT­ÇE:

Arş-ı A’zam: en büyük arş, Cenab-ı Hakkın kudret ve saltanatının tecellî ettiği en yüksek mertebe.

eşhas: şahıslar, kişiler.

hadd-i muayyene: belirlenmiş bir sınır, çizgi.

kanun-u esasî: temel kanun, anayasa.

kanun-u esasî-yi beşeriye: insanlar tarafından yapılan temel kanun, beşerî anayasa.

neş’et etmek: çıkmak, meydana gelmek.

terakkiyât: ilerlemeler, gelişmeler.

zîr ü zeber: altüst etmek.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Gazze’ye 6 gündür hiçbir yardım yapılamıyor

    Bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok

    İkinci ele ve terzilere rağbet arttı

    Vatandaş borçla yaşıyor

    İsrail etnik temizlik yapıyor

    ABD’nin haberi varmış

    Batı medyası İsrail’in katliamını gizliyor

    Gazze’deki insanlık dramı son bulmalı

    İki yüzlü İsrail

    "Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliye kararını" geri almasını istedi

    Türkiye'den Gazzeli siviller için gönderilen üçüncü insani yardım uçağı Mısır'a indi

    Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu metrobüs seferleri yarın bir süre FSM'den yapılacak

    "The Times" gazetesi, İsrail'in parçalanmış bebekleri olarak Filistinli yaralı çocukların fotoğrafını kullandı

    Akdeniz'de 4,1 şiddetinde deprem

    Reuters kameramanı da İsrail'in roket saldırısında öldü

    Milli Takım Letonya ile karşılaşacak

    Maduro'dan BM'ye çağrı: Gazze'deki bombardımanı durdurun

    Sınıf geçme puanı Türkçe için 70 diğer dersler için 50'ye yükseltildi - Teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak

    Gazze gece boyunca bombalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    DKT Yapım’dan gençlere çağrı
    Ahmet BATTAL

    Bizde öyle şeyler olmaz!
    Mehmet KARA

    İsrail’le normalleşmek mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Enes Uyar

    Zulümler, insanlığın kıyameti gibi duruyor
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Kiminle savaşıyoruz?
    Adnan NACİR

    AKK STORE Hizm-App’leri
    Cenk ÇALIK

    Titanyum dioksit
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî adalet-i beşeriye nasıl tesis edilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.