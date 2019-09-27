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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Hakka hizmet, ağır bir defineyi taşımak gibidir

Risale-i Nur'dan
27 Eylül 2019, Cuma
Eski arkadaşlarımızdan bir adamın, bir adama karşı adaveti vardı.

O adamın yanında senakârâne onun düşmanı amel-i salihle, hatta velâyetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi: 

“Senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir.”

Baktık ki, o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. 

Ona dedik: “Velâyet ve salâhat hadsiz bir hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi bir kuvvet ve bir yüksekliktir. Sen buna bu cihette kıskanmadın. Dünyevî kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber, velâyet ve salâhate nisbeten, bir adi cam parçasının elmasa nisbeti gibidir.”

O adam dedi ki: 

“Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Ahiret makamatı hadsizdir. O, burada benim düşmanım iken, orada benim samimî ve sevgili kardeşim olabilir.”

Ey ehl-i hakikat ve tarikat! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. O defineyi omzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimî bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirâne alkışlamak lâzım gelirken, nedendir ki rekabetkârâne o hakikî kardeşlere ve fedakâr yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlâs kaçıyor? Vazifenizde müttehem olup, ehl-i dalâletin nazarında, sizden ve sizin mesleğinizden yüz derece aşağı olan, “din ile dünyayı kazanmak ve ilm-i hakikatle maişeti temin etmek, tamah ve hırs yolunda rekabet etmek” gibi müthiş ithamlara maruz kalıyorsunuz?

Bu marazın çare-i yegânesi: Nefsini itham etmek ve nefsine değil, daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak...

Fenn-i âdâb ve ilm-i münazaranın uleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: 

“Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır.” Hem zarar eder. Çünkü haklı çıktığı vakit, o münâzarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız, bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur. Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse, yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur.

İşte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarikat, ehl-i ilim kendilerine rehber ittihaz etseler, ihlâsı kazanırlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde m uvaffak olurlar. Ve bu feci sukut ve musîbet-i hâzıradan rahmet-i İlâhiye ile kurtulurlar.

Lem’alar, Yirminci Lem’a, s. 271-273

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: Düşmanlık.

fenn-i âdâb: Edep fenni.

çare-i yegâne: Tek çare.

ehl-i dalâlet: Hak yoldan sapmış olanlar.

hayat-ı ebediye: Sonsuz hayat, ahiret hayatı.

ilm-i münâzara: Tartışma, müzakere etme ilmi.

ittihaz etmek: Edinmek, almak.

mabeynindeki: Arasındaki.

maişet: Geçim.

musîbet-i hâzıra: Şimdiki musibet, felâket.

müftehirâne: İftiharla, gurur duyarak.

müttehem: Suçlanan.

salâhat: Salihlik, iyi kulluk.

senakârâne: Övercesine.

sukut: Alçalma, düşüş.

tamah: Doymazlık, aç gözlülük.

vazife-i uhreviye: Ahiretle ilgili vazife.

velâyet: Velilik, evliyalık.

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