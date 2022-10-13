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13 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Halk Fırkasının millet karşısında ehemmiyetli bir vazifesi var

Risale-i Nur'dan
13 Ekim 2022, Perşembe
HALK PARTİSİ KÂTİB-İ UMÛMÎSİ HİLMİ URAN’A YAZILAN MEKTUP (1)

Eski Dahiliye Vekili, Şimdi Parti Kâtib-i Umûmîsi Hilmi Bey!

Evvela: Yirmi sene zarfında bir tek istida Dahiliye Vekili iken sana yazdım. Fakat yirmi senelik kaidemi bozmadım, vermedim. İstersen sana okuyacağım. Hem eski Dahiliye Vekili, hem şimdi kâtib-i umûmî sıfatlarıyla seninle konuşacağım. Yirmi sene hükûmetle konuşmayan, tek bir defa yine hükûmet hesabına hükûmetin büyük bir rüknü ile konuşan adam, on saat kadar söylese azdır. Onun için siz benimle konuşmayı bir-iki saat müsaade ediniz.

Saniyen: Şimdi partinin kâtib-i umûmîsi itibarıyla size bir hakikati beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum. Hakikat de şudur:

Sen kâtib-i umûmî olduğun Halk Fırkasının millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi var. O da şudur:

Bin seneden beri âlem-i İslâmiyeti kahramanlığı ile memnun eden ve vahdet-i İslâmiyeyi muhafaza eden ve âlem-i beşeriyetin küfr-ü mutlaktan ve dalâletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti ve Türkleşmiş olanların din kardeşleri; eğer şimdi, eski zaman gibi kahramancasına Kur’ân’a ve hakaik-ı imana sahip çıkmazsanız ve sizler gibi ehl-i hamiyet eskide yanlış bir surette ve din zararına medeniyetin propagandası yerinde doğrudan doğruya hakaik-ı Kur’âniye ve imaniyeyi tervice çalışmazsanız, size kat’iyen haber veriyorum ve kat’î hüccetlerle ispat ederim ki, âlem-i İslâm’ın muhabbet ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret; ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine bir adavet; ve şimdi âlem-i İslâm’ı mahva çalışan küfr-ü mutlak altındaki anarşiliğe mağlup olup, âlem-i İslâm’ın kal’ası ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasına ve şark-ı şimalîden çıkan dehşetli ejderhanın istilâ etmesine sebebiyet verecek.

Evet, hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet, Kur’ân kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa, küfr-ü mutlakı, istibdad-ı mutlakı, sefahet-i mutlakı ve ehl-i namusun servetini serserilere ibaha etmesini alet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı durduracak, ancak İslâmiyet hakikatiyle mezcolmuş, ittihad etmiş ve bütün mazideki şerefini İslâmiyette bulmuş, bu millet dayanabilir. Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, her şeyden evvel bu mümteziç, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-ı Kur’âniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutmak ve düstur-u hareket yapmakla o cereyanı durdurur inşaallah.

Emirdağ Lahikası, 

163. mektup, s. 253

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık.

dahiliye vekili: İçişleri bakanı.

ibaha: mübah kılma, bir şeyi haram olmaktan çıkararak serbest bırakmak.

istibdad-ı mutlak: hiçbir hak ve hürriyeti tanımayan tam baskı, tam diktatörlük.

istida: dilekçe.

kâtib-i umûmî: genel sekreter.

mezcolmak: tam bir uyumla karışmak; birbirine katılmak, kaynaşmak.

mümteziç: imtizaç etmiş; iyice birleşmiş, 

kaynaşmış.

sefahet-i mutlak: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere tam düşkünlük.

şark-ı şimalî: kuzey doğu.

terviç: revaç verme, kıymet ve değerini arttırma.

uhuvvet: kardeşlik, din kardeşliği. 

vahdet-i İslâmiye: İslâm’a ait birlik, İslâmî birlik.

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