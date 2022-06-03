Hangi günahlardır ki kıyamete sebep olur?

BİRDEN İHTAR EDİLEN BİR MESELE

Âhirzamanda bir şahsın hatîât ve günahlarının gayet dehşetli bir yekûn teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide, acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve o âhirzamanda bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki kâinatın heyet-i mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harap olmasına sebebiyet verir diye düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddid esbabını gördük.

Ezcümle, müteaddid vücuhundan radyom ile anlaşıldı ki o bir tek adam, bir tek kelime ile bir milyon kebâiri birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günahlara sokar.

Evet, küre-i havanın yüz binler kelimeleri birden söyleyen ve bir dili olan radyo unsuru, nev-i beşere öyle bir nimet-i İlâhiyedir ki küre-i havayı bütün zerratıyla şükür ve hamd ü senâ ile doldurmak lâzım gelirken, dalâletten tevellüd eden sefahet-i beşeriye, o azîm nimeti şükrün aksine istimal ettiğinden elbette tokat yiyecek.

Nasıl ki havarik-ı medeniyet namı altındaki ihsanat-ı İlâhiyeyi bu mim’siz, gaddar medeniyet hüsn-ü istimal ile şükrünü edâ edemeyerek tahribata sarf edip küfran-ı nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki bütün bütün saadet-i hayatiyeyi kaybettirdi. Ve en medenî tasavvur ettiği insanları, en bedevî ve vahşî derekesinden daha aşağıya indirdi. Cehenneme gitmeden evvel Cehennem azabını tattırıyor.

Evet, radyonun küllî nimetiyet ciheti, küllî bir şükür iktiza eder ve o küllî şükür de Halık-ı Arz ve Semavat’ın kelâm-ı ezelîsinin şimdiki bütün muhataplarına birden yetiştirmek için küllî yüz bin dilli semâvî bir hafız hükmünde her vakit kâinatta Kur’ân’ı okumalıdır, tâ o nimetin küllî şükrünü edâ ve o nimeti idame etsin.

Said Nursî

Kastamonu Lahikası, 35. mektup, s. 74

LÛ­GAT­ÇE:

âhirzaman: dünyanın kıyamete yakın son devresi.

esbab: sebepler, vasıtalar.

Halık-ı Arz ve Semavat: yeri ve göğü yaratan, yoktan var eden, Allah.

hatîât: hatalar, yanlışlıklar.

havarik-ı medeniyet: medeniyet harikaları.

heyet-i mecmua: bir şeyin bütününün gösterdiği hâl ve manzara.

kebair: büyük günahlar, cezası büyük olan günahlar.

küre-i hava: hava küresi, dünyayı kaplayan hava tabakası, atmosfer.

müteaddid: çeşitli, bir çok.

sefahet-i beşeriye: beşerin sefaheti, insanların sefahet içindeki hayatları.

vücuh: vecihler, cihetler, yönler..