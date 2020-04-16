Hastalığın lisan-ı acziyle duâ etmeli

YİRMİ İKİNCİ DEVA

Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptelâ olan kardeş! Evvelâ sana müjde ediyorum ki, mü’min için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehl-i velâyetten işitiyordum, sırrını bilmezdim.

Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki:

Ehlullah, Cenab-ı Hakk’a vâsıl olmak ve dünyanın azîm manevî tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyeyi temin etmek için iki esası ihtiyâren takip etmişler.

Birisi: Rabıta-i mevttir. Yani, dünya fânî olduğu gibi, kendisi de içinde vazifedar fânî bir misafir olduğunu düşünmekle, hayat-ı ebedîsine o suretle çalışmışlar.

İkincisi: Nefs-i emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için çilelerle, riyazetlerle nefs-i emmarenin öldürülmesine çalışmışlar.

Sizler, ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş! Sen ihtiyârsız, kısa ve kolay ve sebeb-i saadet olan iki esas sana verilmiş ki, daima senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevalini ve insanın fânî olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zata, nefs-i emmare, elbette hevesat-ı rezile ile ve nefsanî müştehiyatla onu aldatamaz; çabuk o nefsin belâsından kurtulur.

İşte mü’min sırr-ı imanla ve teslimiyet ve tevekkülle, o ağır nüzul gibi hastalıktan, az bir zamanda, ehl-i velâyetin çileleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ DEVA

Ey kimsesiz, garip, bîçare hasta! Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, sana karşı en katı kalpleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celb ederse, acaba Kur’ân’ın bütün surelerinin başlarında kendini “Rahmanü’r-Rahîm” sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem’a-i şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri, o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedî bir hayattaki Cennet, bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Hâlık-ı Rahîm’ine imanla intisabın ve O’nu tanıyıp hastalığın lisan-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın, her şeye bedel O’nun nazar-ı rahmetini sana celb eder.

Madem O var, sana bakar; sana her şey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, iman ve teslimiyetle Ona intisab etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin.

Lem’alar, Yirmi

Beşinci Lem’a, s. 342

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i velâyet: Velî olanlar; Allah’ın dostluğunu kazananlar.

ehlullah: Allah dostları, velîler.

Hâlık-ı Rahîm: Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi yaratıcı, Allah.

ihtiyâren: Seçerek, tercih ederek.

intisab: Bağlanma, mensup olma.

lisan-ı acz: Zayıflık ve güçsüzlüğün dili.

mehasin: Güzellikler, hüsünler.

nefs-i emmare: İnsana kötü ve günah olan işlerin yapılmasını emreden nefis.

nüzul: İnme, felç; vücudun tamamının veya bir kısmının tutulması.

rabıta-i mevt: Ölümü düşünmek.

riyazet: Nefsi terbiye ve ıslah etme, eğitme; perhiz, azla yetinme.

zeval: Sona erme.