"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hayatı veren Allah, rızkı da verir

Risale-i Nur'dan
26 Aralık 2019, Perşembe
“Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur.” [Ankebut Sûresi: 64.]

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, Mâlikü’l-Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı fâniyeye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan lâakal onda biri dünyevî hayata, dokuzu hayat-ı bâkiyeye sarf etmek gerektir.

Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten yirmi dört lira harcırah alan bir memur, ilk dâhil olduğu memlekette yirmi üç lirayı sarf ederse, öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükûmete ne cevap verecektir? Böyle yapan, kendisine akıllı diyebilir mi?

Binaenaleyh, Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için yirmi dört saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle, yirmi üç saat kısa ve fânî olan dünya hayatına, hiç olmazsa bir saati de beş namaza ve bâkî ve sonsuz uhrevî hayata sarf etmek lâzımdır ki, dünyada paşa, ahirette geda olmasın!

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Gafil olan insan, kendi vazifesini terk eder, Allah’ın vazifesiyle meşgul olur.

Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dâhilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir. Ve aynı zamanda, bütün istirahatini kaybetmekle, asi, şakî, hain adamların partisine dâhil olur.

Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükûmetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihad gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükûmetin vazifesi ise erzakını, libasını, silâhını vermektir. Binaenaleyh, erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle –meselâ– iştigal eden bir asker, şakî ve hain olur. Bu itibarla, insanın Allah’a karşı ubudiyet vazifesidir, terk-i kebair takvasıdır, nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Amma gerek nefsine, gerek evlât ve taallûkatına hayat malzemesini tedarik etmek, Allah’ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren O’dur; o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Yalnız, hükümetin asker için ofislerde cem’ ettiği erzakı askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişirttiği gibi, Cenab-ı Hak da hayat için lâzım olan levazımatı küre-i arz ofisinde yaratıp cem’ ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun.

Ey insan! Rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyâr ve iktidardan mahrum bir vaziyetteyken, seni pek leziz rızıklarla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana! Her bahar mevsiminde, sath-ı arzda yaratılan envâ-ı erzakı kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya! Yahu, eğlencelere, bahçelere gidip, dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin!

Hülâsa: Allah’ı ittiham etmekle işini terk edip, Allah’ın işine karışma ki, nankör asiler defterine kaydolmayasın.

Mesnevî-i Nuriye, 10. Risale, s. 244-245

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne zaman normale dönülecek?

    Çılgınlığa gerek var mı?

    İdlib’den kaçış

    Yine beton, yine rant

    'Turist sayısında yüzde 50 azalma oldu'

    Şehit polis dualarla uğurlandı

    2 günde 7 ilde 150 noktada yangın çıktı

    Binalar için Enerji Kimlik Belgesi almamış olanlar dikkat!

    Avrupa'nın en iyi futbol takımları belli oldu: Türkiye'den bir takım yer aldı?

    Cerablus'ta terör saldırılarında 14 sivil yaralandı

    Duygulandıran bir hayat hikayesi...

    Rusya, İran ve Esed'in felakete sürüklediği İdlib'de son durum?

    Suriye'de insani yardım çalışanları da tehdit altında

    Yeni asgari yarın açıklanacak

    Yeni vergi yağmuru

    Mülâkat hak gaspıdır

    ÇED raporu felâket

    Koyun projesinde dağ fare doğurdu

    Benin'de ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

    Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Timurlenk Bozkurt ve Haydar Açıkbaş
    Faruk ÇAKIR

    Çılgınlığa gerek var mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Kanal İstanbul’a dair...
    Ali FERŞADOĞLU

    Fatiha tefsirinde Kur’ân mefhumları öğretilir (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Evlâtlıklar büyüdüğünde namahrem olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    Birinci Dünya Savaşı’nda Hintliler
    Risale-i Nur'dan

    Hayatı veren Allah, rızkı da verir
    Mikail YAPRAK

    Timurlenk Bozkurt’u tanımak
    Genel

    Mânevî cihad, tahkikî imanla olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.