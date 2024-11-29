Suâl: “Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir?”

Cevap: Doğruluk.

Suâl: “Daha?”

Cevap: Yalan söylememek.

Suâl: “Sonra?”

Cevap: Sıdk, ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd. (HÂŞİYE)

Suâl: “Yalnız?”

Cevap: Evet!

Suâl: “Neden?”

Cevap: Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki, hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.

HÂŞİYE: Madem muhataplar içine Nurcular girdiler, “sıdk” kelimesine “ihlâs, sadâkat, sebat, tesanüd” gibi kelimeler ilâve olur.

ESDE, Münazarat, s. 201

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Üçüncü Kelime ki; bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkamasıyla hülâsa ve zübdesi bana kat’î bildirmiş ki:

Sıdk, İslâmiyetin üssü’l-esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip, onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz.

Evet, sıdk ve doğruluk, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârlık, fiilî bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık, muzır bir yalancılıktır. Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâl’in kudretine iftira etmektir.

Küfür, bütün envâıyla kizbdir, yalancılıktır. İman, sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen, kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; şark ve garb kadar birbirinden uzak olmak lâzım geliyor. Nâr ve nur gibi birbirine girmemek lâzım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış, beşerin kemâlâtını da karıştırmış.

ESDE,

Hutbe-i Şamiye, s. 250

LÛ­GAT­ÇE:

beka: devamlılık.

bürhan: delil.

kizb: yalan.

mahiyet: nitelik, özellik.

nâr: ateş.

rabıta: bağ.

sebat: kararlı olma; iman ve İslâmiyete hizmette kararlı olma.

sıdk: doğruluk.

tasannu: yapmacık hareket.

tesanüd: dayanışma, birbirini destekleme.

ukde-i hayatiye: hayatla ilgili düğüm, hayat düğümü.

üssü’l-esas: en önemli esas, temel esas.

zübde: öz, özet.

