Hayatın başına ne gelse, güzeldir

ON DOKUZUNCU DEVA

Cemîl-i Zülcelâl’in bütün isimleri, “Esmaü’l-Hüsna” tabir-i Samedanîsiyle gösteriyor ki, güzeldirler. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami âyine-i Samediyet de hayattır. Güzelin âyinesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren âyine güzelleşir. O âyinenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi, hayatın başına dahi ne gelse, hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan o Esmaü’l-Hüsnanın güzel nakışlarını gösterir.

Hayat, daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse, nâkıs bir âyine olur. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir, hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye, sıkıntıdan ya sefahete, ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi, kıymettar ömrüne adavet edip, çabuk öldürüp geçirmek istiyor.

Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat, kıymetini ihsas ediyor, ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Meşakkatte ve musÎbette dahi olsa, ömrün geçmesini istemiyor. “Aman güneş batmadı, ya gece bitmedi” diye sıkıntısından of, of etmiyor.

Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor: “Ne haldesin?” Elbette “Aman vakit geçmiyor, gel bir şeş beş oynayalım” veyahut “Vakti geçirmek için bir eğlence bulalım” gibi müteellimâne sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tûl-i emelden gelen “Bu şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım” gibi şekvâları işiteceksin.

Sen bir musîbetzede veya işçi ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor, “Ne haldesin?” Aklı başında ise diyecek ki: “Şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vakıa, zahmet çekiyorum; fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor” diye, manen ömür ne kadar kıymettar olduğunu, geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Demek, meşakkat ve çalışmakla, ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise, ömrü acılaştırıyor ki, geçmesini arzu ediyor.

Ey hasta kardeş! Bil ki, başka risalelerde tafsilâtıyla kat’î bir surette ispat edildiği gibi, musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mayası ademdir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sükût, sükûnet, tevakkuf gibi hâletler, ademe, hiçliğe yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise, vücuddur, vücudu ihsas eder. Vücud ise halis hayırdır, nurdur.

Madem hakikat budur; sendeki hastalık, kıymettar hayatı safîleştirmek, kuvvetleştirmek, terakkî ettirmek ve vücudundaki sair cihazat-ı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenettarâne müteveccih etmek ve Sâni-i Hakîm’in ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. İnşaallah çabuk vazifesini bitirir, gider. Ve afiyete der ki: “Sen gel, benim yerimde daimî kal, vazifeni gör. Bu hane senindir, afiyetle kal.”

Lem’alar, Yirmi

Beşinci Lem’a, s. 340



LÛ­GAT­ÇE:

adavet: Düşmanlık.

adem: Yokluk.

âyine-i Samediyet: Samediyet aynası, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve bütün muhtaçlara yardım eden Allah’ın isim ve sıfatlarını gösteren ayna.

tabir-i Samedanî: Samed olan Allah’a has tabir; O’na ait ifade.

terakkî ettirmek: Geliştirmek,

ilerletmek.

tûl-i emel: Arzu ve isteklerin uzun bir zamana yayılması; dünya hayatının kısalığının unutulması.