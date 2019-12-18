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18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Her derdin en kudsî dermanı imandır

Risale-i Nur'dan
18 Aralık 2019, Çarşamba
Hâlık’ıma hadsiz şükür ederim ki her derdin en kudsî dermanı olan imanı ve iman-ı bilkaderden kazaya rıza ilâcını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi.

Aziz, Sebatkâr, Fedakâr, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Gelecek bayramınızı tebrik ederim. 

”Ve’l-fecri ve leyâlin aşr.” [Yemin olsun fecre. Ve on geceye. (Fecr Sûresi 1-2.)] kasem-i Kur’ânî ile fevkalâde kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duâları hem bana hem ehl-i imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmet-i Rahman’dan niyaz ederim.

Sâniyen: Size bir küçük sehvin büyük bir nükte-i gaybiyesiyle, karşı sahifedeki hâşiyeyi, mevkilerinde yazmak için gönderdim.

Sâlisen: Hulûsî’nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin; Risale-i Nur’un şakirdlerine inayet ve rahmet nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçerler; o musîbetlere karşı sabır içinde şükürle, metanetle mukabele edilmek gerektir. Hem o hem sizler bütün duâlarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz.

Râbian: Risaletü’n-Nur, kendi kendine Kur’ân’ın himayeti ve hıfz-ı Rabbânî altında intişar ediyor. İmam-ı Ali (ra) iki defa “sırren, sırren” demesi işaret eder ki perde altında daha ziyade feyiz ve nur verir. Sizin gibi kardeşlerim, zamanın sarsıntılı hâdisatına karşı –şimdiye kadar gibi– yine tam mukavemet  eder ümidindeyim. “Kadere iman eden kederden emin olur.” düsturumuz olmalı.

***

Aziz Kardeşlerim!

Bilmukabele, bayramınızı tebrik ederim.

Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabî hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlık ile kabil-i tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde Hâlık’ıma hadsiz şükür ederim ki her derdin en kudsî dermanı olan imanı ve iman-ı bilkaderden kazaya rıza ilâcını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 6-7, s. 36

LÛ­GAT­ÇE:

asabî: Sinirle ilgili, sinirsel.

gaile: Sıkıntı veren uğraştırıcı durum, sıkıntılı iş.

Hâlık: Yoktan yaratan, her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

hıfz-ı Rabbânî: Allah’ın koruması.

iman-ı bi’l-kader: Kadere iman.

inayet: Allah’ın yardımı.

intişar: Yayılma, yaygınlaşma, neşrolunma.

kabil-i tahammül: Katlanılabilir, dayanılabilir, tahammül edilebilir.

kasem-i Kur’ânî: Kur’ânî yemin, Kur’ân’da geçen yemin.

kaza: Olacağı Cenab-ı Hak tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması.

nükte-i gaybiye: Gaybî olan, herkesin anlayamayacağı ince işaret.

sebatkâr: Sebat eden, sözünde ve kararında duran, vazgeçmeyen, sebatlı.

sehiv: Hata, yanlış.

sırran: Gizli olarak, gizli bir şekilde, gizlice.

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