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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Her fen, kendi lisanıyla Allah’tan bahsediyor

Risale-i Nur'dan
18 Ağustos 2020, Salı

Altıncı Mesele

Risale-i Nur’un çok yerlerinde izahı ve kat’î hadsiz hüccetleri bulunan “iman-ı billâh” rüknünün binler küllî bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir.

Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlık’ımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” dediler.

Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan bahsedip, Hâlık’ı tanıttırıyorlar, muallimleri değil, onları dinleyiniz.

Meselâ, nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz, gayet maharetli ve kimyager ve hakîm bir eczâcıyı gösterir. Öyle de, küre-i arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zîhayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıp mikyasıyla küre-i arz eczahane-i küb­râsının eczâcısı olan Hakîm-i Zülcelâl’i, hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.

Hem meselâ, nasıl bir harika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor; şeksiz, bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, küre-i arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede, okuduğunuz fenn-i makine mikyasıyla, küre-i arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır.

Hem meselâ, nasıl ki gayet mükemmel, bin bir çeşit erzak, etrafından celb edip içinde mun- tazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iâşe ambarı ve dükkân, şeksiz bir fevkalâde iâşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de, bir senede, yirmi dört bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi, binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen bîçare zîhayatlara getiren ve Küre-i Arz denilen bu Rahmanî iâşe ambarı ve bu sefine-i Sübhaniye ve bin bir çeşit cihâzâtı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkân-ı Rabbanî, ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmel ise okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i iâşe mikyasıyla, o kat’iyette ve o derecede, Küre-i Arz deposunun sahibini, mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir.

Asâ-yı Musa, s. 34

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan: Kesin delil.

eczahane-i kübrâ: En büyük eczahane.

fenn-i iâşe: İnsan ve hayvanların besleniş ve yaşayışları hakkında bilgi veren ilim dalı.

Hakîm-i Zülcelâl: Sonsuz büyüklük sahibi olan ve her şeyi hikmetle yaratan, Allah.

Hâlık: Yoktan yaratan, her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

iâşe: Beslenme, geçindirilme.

hüccet: Delil.

iman-ı billâh: Allah’a iman.

küre-i arz: Yer küre, dünya.

lisan-ı mahsus: Kendisine ait dil, kendine ait tarz.

müdebbir: İdare eden, ilmiyle her şeyin sonunu görüp ona göre hikmetle iş yapan Allah.

sefine-i Sübhaniye: Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Cenab-ı Hakkın sema denizinde yüzdürdüğü gemi.

şeksiz: Şüphesiz.

zîhayat: Hayat sahibi, canlı.

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