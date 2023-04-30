"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslam’ı kendine alet etsin

Risale-i Nur'dan
30 Nisan 2023, Pazar
Ey bu sözlerimi dinleyen bu Cami-i Emevî’deki kardaşlar ve kırk-elli sene sonra âlem-i İslâm camiindeki ihvan-ı Müslimîn! “Biz zarar vermiyoruz fakat menfaat vermeye iktidarımız yok onun için mazuruz” diye böyle özür beyan etmeyiniz.

Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve “Neme lâzım” deyip çalışmamanız ve ittihad-ı İslâm ile milliyet-i hakikiye-i İslâmiye ile gayrete gelmediğiniz, sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır.

İşte seyyie böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene, yani İslâmiyetin kudsiyetine temas eden iyilik, yalnız işleyene münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehl-i imana manen fayda verebilir. Hayat-ı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için “Neme lâzım” deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil.

Ey bu camideki kardaşlarım ve kırk-elli sene sonraki âlem-i İslâm mescid-i kebîrindeki ihvanlarım! Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadet-i dünyeviyeleri ve uhreviyeleri, sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hâkim üstadlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve füturunuzla, biz bîçare küçük kardaşlarınız olan İslâm taifeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar! En evvel bu sözlerle sizin ile konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslâm taifelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslâmiyetin mücahidleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kudsî vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvîdir. Hususan kırk-elli sene sonra, Arap taifeleri, Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi, en ulvî bir vaziyete girmeye, esarette kalan hâkimiyet-i İslâmiyeyi eski zaman gibi küre-i arzın nısfında, belki ekserîsinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i İlâhiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa, inşaallah nesl-i âtî görecek.

Sakın kardaşlarım tevehhüm, tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Hâşâ! Hakikat-i İslâmiye bütün siyâsâtın fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslâmiyeti kendine alet etsin.

Eski Said Dönemi Eserleri

(H. Şamiye), s. 255

LÛ­GAT­ÇE:

Cemahir-i Müttefika-i Amerika: Amerika Birleşik Devletleri.

fevkinde: üzerinde, üstünde.

ihvan-ı Müslimîn: Müslüman kardeşler.

intibaha gelmek: gafletten sıyrılmak, uyanmak.

küre-i arz: yer küre, dünya.

nesl-i âtî: gelecek nesil.

nısf: yarı.

rabıta: bağ.

siyâsât: siyasetler.

tevehhüm etmek: zannetmek, sanmak.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Doğu bölgelerine kuvvetli yağış uyarısı

    Fenerbahçe'den Sivas'ta kritik galibiyet

    İstişare ile yöneteceğiz

    Bakan Soylu'nun ‘14 Mayıs seçimi siyasî darbe girişimi’ sözüne tepkiler sürüyor

    Akşener: Savaşa gitmiyoruz

    Yurt dışına kayıtlı seçmenler sandık başında

    Konyaspor Trabzonspor'u 2-1'le geçti

    Sudan’da 15 Nisan'dan bu yana 411 sivil öldü

    Beşiktaş ile Galatasaray 353. kez karşı karşıya geliyor

    Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı

    Giyim sektöründe alarm

    Kanada, İslamofobiyle mücadeleyi onayladı

    Millet İttifakı demokrasi seçeneğini sunuyor

    EYT’liler maaş bekliyor

    İzmir'deki yangınla ilgili deliller toplanacak

    Kahramanmaraş Göksun'da 4,7 büyüklüğünde deprem

    İstismara tepki

    Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor

    Dış ticaret açığı yine rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medyascope’a söylediklerimiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Uyanın, toplanın artık ey demokratlar
    Osman ZENGİN

    Hoş safâ geldiniz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman ve İslâmcı partiler
    Rukiye Anar

    Abese suresi ile gelen mesaj
    Mehmet KARA

    Camiye, okula, kışlaya siyaset sokmayın
    Hediye Ballıkaya

    Dünyanın sonu mu geldi?
    Adnan NACİR

    Techno orucu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.