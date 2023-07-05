"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hükümetler Kur’ân’ı arayacak ve ona sarılacak

Risale-i Nur'dan
05 Temmuz 2023, Çarşamba
LEYLE-İ KADİR’DE İHTAR EDİLEN BİR MESELE-İ MÜHİMME

Leyle-i Kadir’de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikate, pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:

Nev-i beşer, bu son Harb-i Umumînin eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlubların dehşetli me’yusiyetleriyle ve galiblerin dehşetli telâş ve hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla; ve dünya hayatının bütün bütün fânî ve muvakkat olması ve medeniyet fanteziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle; ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet-i insaniyesinin umumî bir surette dehşetli yaralanmasıyla; ve gaflet ve dalâletin, sert ve sağır olan tabiatın, Kur’ân’ın elmas kılıcı altında parçalanmasıyla; ve gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaset-i rûy-i zeminin pek çirkin, pek gaddarâne hakikî sureti görünmesiyle; elbette ve elbette hiç şüphe yok ki, Şimalde, Garpta, Amerika’da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin mâşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtrat-ı beşerin hakikî sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak.

Ve elbette hiç şüphe yok ki, bin üç yüz altmış senede, her asırda üç yüz elli milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kudsiyet ile bulunup, lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler âyâtıyla, belki sarihan ve işareten, on binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz kat’î delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetleriyle, hayat-ı bâkiyeyi kat’iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ı kabul etmeye çalışan meşhur hatibleri ve Amerika’nın Din-i Hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş kıt’aları ve büyük hükûmetleri, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında, kat’iyen Kur’ân’ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.

Sözler, On Üçüncü Sözün İkinci Makamının Zeyli, s. 179

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fitneler Kur’an’la aşılır

    Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

    Üç yıl önce öğrendiği hat sanatını ülkesinde tanıtıyor

    Avrupa’da en pahalı araç Türkiye’de

    Bu rejimle ekonomi toparlanamaz

    Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı

    'Rusya'da 700 bin Ukraynalı çocuk bulunuyor'

    Sudan’da yoğun çatışmalar devam ediyor

    ''Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz''

    Türkiye’deki yapıların yarısı güvenli değil

    Mısır’la da normalleştik

    Benzin 26 lirayı geçti

    Papa: Bu eylemlere izin verilmemeli

    Enflasyonda yüzde 5 hedefi zor

    Yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım

    Japonya'da "tsuyu" sağanak yağışları nedeniyle 360 bin kişi için tahliye çağrısı

    Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

    Edirne'de 30 dönüm alan zarar gördü

    Filistin, İsrail'le tüm iletişimi kesme kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının iç hukuku
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Gavs-ı A'zam ve Risale-i Nur ile münasebeti
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komitelerinin planları!
    Rukiye Anar

    İslam coğrafyası ve kurban
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikir için ilim-irfan sermayesi
    Cevher İLHAN

    Müsbet demokratik birliktelik
    Genel

    Fitneler Kur’an’la aşılır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Raşit YÜCEL

    Ayaş yolları…
    Süleyman KÖSMENE

    İslam’da ırk üstünlüğü yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.