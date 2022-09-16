Hürriyet, güzel ahlâkla neşv ü nema bulur

(Dünden devam)

Sakın ey ihvan-ı vatan! Sefahetlerle ve dinde lâubaliliklerle [Hürriyeti] tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün efkâr-ı fâsideye ve ahlâk-ı rezileye ve desais-i şeytaniyeye ve tabasbusata karşı Şeriat-ı Garra üzerine müesses olan Kanun-u Esasî, Azrail hükmüne geçti, onları susturdu.

Sakın ey ihvan-ı vatan! İsrâfât ve hilâf-ı Şeriat ve lezaiz-i nâmeşrua ile tekrar ihya etmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda idik, çürüyorduk. Şimdi bu ittihad-ı millet ve meşrutiyet ile rahm-ı madere geçtik, neşv ü nema bulacağız. Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafe-i terakkîden, inşaallah mu’cize-i Peygamberî ile şimendifer-i kanun-u şer’iye-i esasiyeye amelen ve burak-ı meşveret-i şer’iyeye fikren bineceğiz. Bu vahşetengiz sahra-i kebîri kısa zamanda tayyetmekle beraber, milel-i mütemeddine ile omuz omuza müsabaka edeceğiz. Zira onlar kâh öküz arabasına binmişler, yola gitmişler; biz birden bire şimendifer ve balon gibi mebadiye bineceğiz, geçeceğiz. Belki câmi-i ahlâk-ı hasene olan hakikat-i İslâmiyenin ve istidad-ı fıtrînin ve feyz-i imanın ve şiddet-i açlığın hazma verdiği teshil yardımı ile fersah fersah geçeceğiz. Nasıl ki vaktiyle geçmiştik.

Talebeliğin bana verdiği vazife ile ve hürriyetin ferman-ı mezuniyetiyle ihtar ediyorum ki:

Ey ebna-i vatan! Hürriyeti sû-i tefsir etmeyiniz; tâ elimizden kaçmasın ve müteaffin olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın.(HÂŞİYE) Zira hürriyet, müraat-ı ahkâm ve âdâb-ı Şeriat ve ahlâk-ı hasene ile tahakkuk ve neşv ü nema bulur.

HÂŞİYE: Evet, daha dehşetli bir istibdat ile, pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler.

Tarihçe-i Hayat, s. 64-65

LÛ­GAT­ÇE:

burak-ı meşveret-i şer’iye: Peygamberimizi (asm) Mi’râc’da semaya yükselten binek (burak) gibi, Müslümanları maddî mânevî yülseltecek olan meşveret vasıtası.

câmi-i ahlâk-ı hasene: bütün güzel ahlâkları toplayan.

desais-i şeytaniye: şeytanın gizli hileleri.

ebna-i vatan: vatan evlâtları.

efkâr-ı fâside: bozuk fikirler, kötü düşünceler.

ihvan-ı vatan: vatan kardeşleri.

kanun-u esasî: anayasa.

lezaiz-i nâmeşrua: meşru olmayan lezzetler.

milel-i mütemeddine: medenî milletler.

müraat-ı ahkâm: hükümlere riayet, uymak.

neşv ü nema: büyüme ve yetişme, gelişme.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sû-i tefsir: kötü yorumlama; çarpıtma,

şimendifer-i kanun-u şer’iye-i esasiye: Şeriata uygun şekilde teşekkül etmiş Kanun-u Esâsî denilen tren.

tabasbusat: yaltaklanmalar, dalkavukluklar.