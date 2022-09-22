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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hürriyet meşveret-i şer’iye ile terbiye olmalı

Risale-i Nur'dan
22 Eylül 2022, Perşembe
(HÜRRİYETE HİTAP)

[Dünden devam]

Ey Hamiyetli Ebna-i Vatan! Cemiyet-i millî, ruhlarını feda etmekle saadetimize yol açtılar; biz de, bazı lezâizimizi terkle onlara yardım edeceğiz. Zira o sofra-i nimete beraber oturuyoruz. Efkâr-ı faside sahibi, yani hürriyet altında istibdadı ve mezalimi arzu edenler, mevt-i ebedîye mazhar olan ve zaman-ı mazinin çukurunda medfun olan istibdâdâtı veyahut seyl-i huruşan-ı zaman içinde yuvarlanmış olan mezalimi, bir daha temâşâ etmemek için, tarih-i hayat-ı hürriyetin beyanıyla, mazi ve hal meyanında delinmez bir sedd-i âhenin çekmek istiyorum. Şöyle ki:

Bu inkılâb, doğurduğu hürriyeti eğer meşveret-i şer’iyenin terbiyesine verse, bu milletin eski satvet ve kuvvetini ihya edecektir; eğer veba-i ağraz-ı şahsiyeye müsadif olsa, istibdad-ı mutlaka dönecek, o çocuk ölecek. Hürriyet tam zamanında doğdu. Ahvâl ve ilcaat-ı zaman tam terbiyesine hizmet ister. Sun’î ve ihtiyârî değil; tâ ki çok külfete muhtaç olsun. Eski zaman gibi, bu kadar tazyikatın tesiriyle me’yusiyet ve mahvolmak şanından olmayan hamiyet-i İslâmiye o kadar galeyana gelmiş ki, güya hürriyet rahm-ı maderde tekmil yaşa kadar gelmiş,

kademnihade-i saha-i vücut olduğu anda hükümfermalığını ilân ve hiçbir müsademata karşı tezelzüle ve delmeye uğramayacak bir sedd-i âhenin gibi veyahut taht-ı Belkısî gibi beş hakaik-ı sabite üzerine teessüs edecek.

Birinci Hakikat: Mecmuda bir kuvvet bulunur; hiçbir fert o kuvvete mâlik olamaz –bir kalın şerit ile eczâsından kalın bir telin kuvveti gibi veyahut efkâr-ı umumiyeyi mutazammın yeni hükûmetimiz ve eski hükûmetimiz gibi. Ey millet, biz şimdi kalın şeridiz. Her kim muhalefet ile veyahut hodserâne ile bunu zayıf etse, umumun hakkına affolunamaz bir cinayettir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 93

LÛ­GAT­ÇE:

ebna-i vatan: vatan evlâtları.

efkâr-ı faside: bozuk fikirler.

hodserâne: dik başlılıkla, kimseyi dinlemeden.

ilcaat-ı zaman: çağın mecburiyetleri.

istibdad-ı mutlak: hiçbir hak ve hürriyeti tanımayan tam baskı, tam diktatörlük.

kademnihade-i saha-i vücut: var olma, varlık alanına adım atma.

mevt-i ebedî: sonsuz ölüm.

mutazammın: içine alan, içeren.

seyl-i huruşan-ı zaman: zamanın

 çağlayarak akan seli.

veba-i ağraz-ı şahsiye: şahsî garazlar vebası, bir veba gibi yayılan şahsî kin ve düşmanlıklar.

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