"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdat

Risale-i Nur'dan
15 Aralık 2023, Cuma
(Dünden devam)

İşte nev-i insanın tenevvüünün en mühim mayesi ve zembereği, müsabaka ile, hakikî imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak, mahiyet-i beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Evet, şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya lâyık iken ve halbuki o tokada müstahak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kâmilâne şu sözün,

“Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hürriyet?

Çalış, idraki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!”

sözünün yerine, bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim:

“Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hakikat?

Çalış, kalbi kaldır, muktedirsen âdemiyetten!”

Veyahut,

“Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı fazilet?

Çalış, vicdanı kaldır, muktedirsen âdemiyetten!”

Evet, imanlı fazilet, medâr-ı tahakküm olmadığı gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüb etmek faziletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz ve fakr ve tevazu ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillâhilhamd, bu meşreb üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fahr suretinde dava etmiyorum. Fakat nimet-i İlâhiyeyi tahdis suretinde şükretmek niyetiyle diyorum ki:

Cenab-ı Hak, fazl ve keremiyle, ulûm-u imaniye ve Kur’âniyeye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı İlâhîyi bütün hayatımda, lillâhilhamd, tevfîk-ı İlâhî ile şu millet-i İslâmiyenin menfaatine, saadetine sarf ederek, hiçbir vakit vasıta-i tahakküm ve tagallüb olmadığı gibi, ekser ehl-i gafletçe matlub olan teveccüh-ü nâs ve hüsn-ü kabul-ü halk dahi, mühim bir sırra binaen benim menfurumdur, onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski hayatımı zayi ettiği için onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nur’u beğenmelerine bir emare biliyorum, onları küstürmüyorum.

İşte ey ehl-i dünya! Dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir cihet-i temasım bulunmadığı ve dokuz sene esaretteki bu hayatımın şehadetiyle yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzum yokken, bana eski bir mütegallip ve daima fırsatı bekleyen ve fikr-i istibdat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarassud ve tazyikiniz hangi kanun iledir? Dünyada hiçbir hükûmet böyle fevka’l-kanun ve hiçbir ferdin tasvibine mazhar olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde, bana karşı yapılan bu kadar bed muamelelere, yalnız değil benim küsmem, belki eğer bilse nev-i beşer küser, belki kâinat küsüyor!

Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı, s. 200

LÛ­GAT­ÇE:

âdemiyet: insanlık, beşeriyet.

bîdâd: adaletsizlik, zulüm, eziyet.

fehmetmek: anlamak.

hüsn-ü kabul-ü halk: halkın güzel bulup kabul etmesi.

istibdat: hak ve hukuku tanımama, keyfî uygulama, zulüm ve tahakküm.

mâye: maya, asıl ve gerekli madde; temel, esas, asıl, öz.

medâr-ı tahakküm: zorla hükmetme, baskı kurma sebebi.

menfur: kendisinden nefret edilen, sevilmeyen, iğrenç.

tagallüb: zorbalık, zorla hüküm sürme.

tahdis: nimete karşı şükretme.

teveccüh-ü nâs: insanların ilgisi, beğenisi.

tevfîk-ı İlâhî: Cenab-ı Hakkın insanı doğru yola lütfu ile sevk etmesi, başarılı kılması.

tenevvü: çeşitlenme, çeşit çeşit olma, çeşitlilik.

ulûm-u imaniye ve Kur’âniye: iman ve Kur’ân ilimleri.

zemberek: hareketi sağlay

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu politikayla krizden çıkılmaz

    Gazze’de ilaç eksikliği felâket boyutlarda

    Eğitimde 20 yıldır OECD ortalamasının altındayız

    Biden’a azil soruşturması resmen onaylandı

    2023 Filistinliler için ''en kanlı yıl''oldu

    Moriwaki'den “yumuşak zemin” uyarısı

    Ekonomi yavaşlarken işsizlik nasıl düşüyor?

    Adalet Bakanı söylediklerine inanıyor mu?

    İsrail: ABD ile anlaşamıyoruz

    Sanchez: İsrail’e “Artık yeter” deyin! - Barış, Filistin Devleti’nin varlığını tanımaktan geçer

    Ukrayna: Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdük

    Uyuşturucu baronuna ikamet izni verilmiş

    İğrenç bir suç daha!

    ABD: İsrail'in kullandığı mühimmatın yarısı ''güdümsüz'' bomba

    Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış uyarısı

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp 7 personeli 26 gündür aranıyor

    Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

    İstanbul'da ''en pahalı'' mezar yeri ücreti 45 bin liradan 69 bin liraya yükseldi

    Kuryeler özel sağlık sigortası istiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyarbakır’da Said Nursî videosu ve...
    Genel

    Bu politikayla krizden çıkılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail’e yarayan politikalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih telakkileri (Zuhur ve nüzul alametleri) - 4
    Ali FERŞADOĞLU

    Zamanı kullanma sanatı ve uyku düzeni
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdat
    Süleyman KÖSMENE

    Küskünlükler neden bitmiyor?
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (1)
    İbrahim Aktaşcı

    Sövenden bir, sövmeyenden iki akçe!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.