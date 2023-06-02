"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Hürriyet ve Meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir?

Risale-i Nur'dan
02 Haziran 2023, Cuma
Suâl: “Efkârı teşviş eden, hürriyet ve Meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir?”

Cevap: Cehalet ağanın, inat efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde, insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. (HÂŞİYE) Benîbeşerde ona intisap eden, bir dirhem zararını bin lira milletin menfaatine feda etmeyen, hem de menfaatini ızrar-ı nâsta gören, hem de muvazenesiz, muhakemesiz mana veren, hem de meyl-i intikam ve garaz-ı şahsîsini feda etmediği halde mağrurâne millete ruhunu feda etmek davasında bulunan, hem de beylik veya tavaif-i mülûk mukaddemesi olan muhtariyet veya istibdad-ı mutlak manasında bir Cumhuriyet gibi gayr-i makul fikirlerde bulunan, hem de zulüm görmüş, kin bağlamış, hürriyet ve Meşrutiyetin birinci ihsanı olan af ve istirahat-ı umumiyeyi fikr-i intikamına yediremediğinden herkesin âsâbına dokundurmakla tâ heyecana gelip terbiye görmekle teşeffî isteyenlerdir.

Suâl: “Neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki hayırhahımız gibi görünüyorlar.”

Cevap: Hiçbir müfsid “Ben müfsidim” demez; daima suret-i haktan görünür yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez “Ayranım ekşidir.” Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz, ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz; belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın; mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalpte saklayınız, bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.

HÂŞİYE: Burada mason ve dönmelerin cemiyetinden haber vermek içinde, bir çeyrek asır istibdad-ı mutlakla hükmeden bir hâkimiyeti gaybî ihbar eder.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 173

LÛ­GAT­ÇE:

ızrar-ı nâs: insanlara zarar verme.

istibdad-ı mutlak: hiçbir hak ve hürriyeti tanımayan tam baskı, tam diktatörlük.

mösyö: Fransızca “bay, bey” demektir.

muhtariyet: özerklik.

taht-ı riyasetlerinde: başkanlıkları altında.

tavaif-i mülûk: bağımsız ya da yarı bağımsız beylikler, devletçikler; Abbasi Devletinin parçalanması ile ortaya çıkan küçük devletler.

teşeffî: rahatlama; intikam alma, yüreği soğuma.

teşviş etmek: karıştırmak, karmakarışık etmek.

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide alarm zilleri

    Sudan için kötü haber

    Türkiye ile İsveç diyaloğunu yeniden başlatmak istiyoruz

    Rusya Federal Güvenlik Servisi: ABD'nin casusluk operasyonunu açığa çıkardık

    BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Çok büyük bir mali krizle karşı karşıyayız

    Ukrayna, NATO'dan üyelik daveti bekliyor

    Nüfus müdürlükleri LGS için açık tutulacak

    Meteoroloji yurdun batı kesimlerini uyardı

    Üreticiyi küstürmeyin

    600 milletvekilinin 335’i ilk kez Meclis’e girdi

    Böyle bir yağma görülmedi

    Bankalar kâra doymuyor

    Erdoğan, Sisi ile görüşecek

    Suriye’nin yüzde 70’i yardıma muhtaç

    Salgında ceza ödeyen 321 bin kişiye iade yapılacak

    Galatasaray rakiplerine büyük üstünlük kurdu

    Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Batı Şeria'da Talmud ayini yapan Yahudi yerleşimciler, ulaşımı ve eğitimi aksattı

    NATO Kosova'daki birliklerini arttırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK yargı kararına uymadı
    Genel

    Ekonomide alarm zilleri
    İbrahim Aktaşcı

    TOGG’unu sat(a)mayan bilge!
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı” tahkim edilmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Piyasalar güvensiz; araştırmadan almayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Hücumat-ı Sitte, duyguların röntgenini çeker!
    Süleyman KÖSMENE

    Borç verme, karz ve yardımlaşma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Meteoroloji yurdun batı kesimlerini uyardı
    Ahmet Said Aydil

    Avrupa’dan seçimlere bakış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.