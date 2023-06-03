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3 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hürriyeti söndürmek isteyenler söndüler

Risale-i Nur'dan
03 Haziran 2023, Cumartesi
Suâl: “Neden hüsn-ü zannımıza sû-i zan edersin? Eski padişahlar ve eski hükûmetler seni haktan çeviremedi, Jön Türkler sizi kendilerine ram ve müdaheneci edemediler.

Zira seni hapis ettiler, asacaklardı; sen tezellül etmedin, merdâne çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi; kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun. Demek hak taraftarısın.”

Cevap: Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa da hüsn-ü zan edebilirsiniz; delil ve âkıbete bakınız.

Suâl: “Nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklit ederiz.”

Cevap: Çendan cahilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil. İşte müştebih ağaçları gösteren, semereleridir. Öyle ise benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat ve itaattir, ötekisinde ihtilâf ve zarar saklanmıştır.

Size bir misal daha söyleyeceğim: Şu sahrada bir nâr görünür. Ben derim, “Nurdur.” Nâr olsa da, eski nârdan kalma zayıf, yukarı tabakasıdır. Geliniz, etrafına halka tutup temâşâ edelim. İstifaza edip tâ tabaka-i nâriye yırtılsın; istifade eyleyelim. Eğer dediğim gibi nur ise, zaten istifade edeceğiz. Eğer onların dedikleri gibi nâr olsa, karıştırmadık ki bizi yaksın. Onlar diyorlar ki: “Ateş-i sûzandır.” Eğer nur olursa, kalp ve gözlerini kör eder. Eğer nâr olursa, cisim ve libaslarını yandırır. Zira şu nâr dedikleri nur-u saadet, (HÂŞİYE-1) dünyanın hangi tarafına çıkmış ise milyonlarla insanın tulum gibi kan suyu üzerine boşaltılmış ise söndürülmemiş. Hatta bu iki senedir, mülkümüzde iki üç defa söndürülmesine teşebbüs edildi. Fakat söndürmek isteyenler kendileri söndüler. (HÂŞİYE-2)

HÂŞİYE-1: Burada dahi Risale-i Nur’u hissetmiş, fakat siyaset perdesiyle bakmış, hakikatin şekli değişmiş.

HÂŞİYE-2: Said’i yirmi beş sene ezen bir parti, bu zulmü, sönmesiyle tasdik etti.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 173-74

LÛ­GAT­ÇE:

âkıl: akıllı.

ateş-i sûzan: yakıcı ateş.

çendan: gerçi.

dessas: aldatıcı, desiseci.

hüsn-ü zan: bir kimse hakkında iyi düşünceye sahip olma, iyiye yorma.

libas: elbise.

müdaheneci: dalkavuk.

müştebih: birbirine benzeyen.

nâr: ateş.

nur-u saadet: saadet nuru, mutluluk ışığı.

semere: meyve.

tabaka-i nâriye: ateş tabakası.

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