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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hürriyetimiz, İslâmiyetin bahtının miftahıdır

Risale-i Nur'dan
08 Haziran 2023, Perşembe
Suâl: “Bir büyük adama, bir velîye, bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların faziletlerinin esiriyiz.”

Cevap: Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir; tekebbür ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir; siz de büyük tanımayınız.

Suâl: “Neden tekebbür küçüklük alâmetidir?”

Cevap: Zira her bir insan için, içinde görünecek ve onunla nâsı temâşâ edecek bir mertebe-i haysiyet ve şöhret vardır. İşte o mertebe eğer kamet-i istidadından daha yüksek ise, o, o seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp tetavül ve tekebbür edecektir. Şayet kıymet ve istihkakı daha bülend ise tevazu ile takavvüs edip ona eğilecektir.

Suâl: “Pekâlâ, kabul ettik ki hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Rum ve Ermenilerin hürriyeti çirkin görünüyor, bizi düşündürür. Reyin nedir?”

Cevap: Evvelâ: Onların hürriyeti, onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır. Bu ise şer’îdir, bundan fazlası sizin fenalığınıza, divaneliğinize karşı bir tecavüzleridir, cehaletinizden bir istifadeleridir.

Sâniyen: Farz ediniz ki hürriyetleri bildiğiniz gibi size fena olsun. Lâkin yine biz ehl-i İslâm zararlı değiliz. Çünkü içimizdeki Ermeniler üç milyon olmadığı gibi gayr-i müslimler dahi on milyon yoktur. Halbuki bizim milletimiz ve ebedî kardeşlerimiz üç yüz milyondan ziyade iken, bunlar üç müthiş kayd-ı istibdat ile mukayyed olup ecnebîlerin istibdad-ı manevîlerinin taht-ı esaretlerinde eziliyor. İşte hürriyetimizin bir şubesi olan gayr-i müslimlerin hürriyeti, bizim umum milletimizin hürriyetinin rüşvetidir. Ve o müthiş istibdad-ı manevînin (HÂŞİYE) dâfiidir ve o kayıtların anahtarıdır ve ecnebîlerin bizim dûşümüze çöktürdükleri müthiş istibdad-ı manevînin râfiidir.

Evet, Osmanlıların hürriyeti, koca Asya tâliinin keşşafıdır, İslâmiyetin bahtının miftahıdır, ittihad-ı İslâm surunun temelidir.

HÂŞİYE: Kırk dört sene sonra söylemesi lâzım gelen sözleri, o zaman söylemiş.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 179

LÛ­GAT­ÇE:

baht: kader, kısmet.

ittihad-ı İslâm: İslâm birliği.

kayd-ı istibdat: istibdat zinciri, bağı.

keşşaf: açan.

miftah: anahtar.

nâs: insanlar.

râfi: ref’ eden, ortadan kaldıran.

sabiyy-i müteşeyyih: şeyhlik taslayan çocuk, henüz olgunlaşmamış kişi.

şe’n: bir şeyin özelliğinin neticesi ve eseri; gerek.

takavvüs: kavislenme, yay şekline girme; eğilme.

tâli’: baht, talih.

tetavül: uzama, uzun olma.

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