Hz. Muhammed (asm) nev-i beşere imamdır

On Birinci Reşha

Arkadaş!

u minber-i âlîde hutbe-i ezeliyeyi okuyan ve şahsiyet-i mane- viyesiyle bizlere, meşhud ve yüksek şuunatıyla âlemde meşhur olan zat-ı nurânî (asm), vahdaniyet-i İlâhiyeye bir bürhan-ı sadık-ı nâtık ve tevhidin hakikat olduğuna bir delil-i hak ve saadet-i ebediyenin de vücuda gelmesine kat’î bir delil ve zâhir bir bürhandır. Ve keza, o zat (asm), insanları hidayete dâvet etmekle saadet-i ebediyenin husulüne sebep olduğu gibi, vusulüne de sebeptir.

Ve keza, o zat, duâsıyla, ubudiyetiyle o saadetin vücuduna ve icadına vesiledir.

Evet, bak: O zat nev-i beşere imamdır. Mescidi yalnız Ceziretü’l-Arab değildir, küre-i arzdır. Cemaati de yalnız o zamanın insanları değildir. Belki Âdem zamanından kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup, bütün asırlar safları onun arkasında, onun duâsına “Âmin” diyorlar.

Bilhassa o zat, o cemaat-i uzmada umum zevi’l-hayata şâmil pek şedid bir ihtiyac-ı azîm için duâ eder. Ve onun duâsına, yalnız o cemaat değil, belki arz ve sema ve bütün mevcudat “Âmin” söyler. Yani, “Yâ Rabbena! Onun duâsını kabul eyle. Biz de o duâyı ediyoruz. Biz de onun talep ettiğini talep ediyoruz.” Bilhassa, o cemaat-i uzma önünde kıldırdığı namazda, öyle bir tazarru ve tezellül ile, öyle bir iştiyakla, öyle bir hüzünle niyaz ve duâ eder ki, kâinat bile heyecana gelir, o zatın duâsına iştirak eder. Evet, öyle bir maksat için niyaz eder ki, eğer o maksat husule gelmezse, yalnız mahlûkat değil, âlem bile kıymetsiz kalır, esfel-i safilîne düşer. Çünkü o zatın matlubuyla mevcudat yüksek kemâlâta erişir.

Acaba o zat, o matlubu kimden istiyor?

Evet, öyle bir Zattan talep eder ki, en gizli ve en küçük bir hayvanın cüz’î bir ihtiyacı için lisan-ı haliyle yaptığı duâyı işitir, kabul eder, ihtiyacını yerine getirir. Ve keza, en edna bir emeli, en edna bir gaye için, en edna bir zîhayatta görür ve onu ona yetiştirmekle ikram ve merhamet eder. Bu duâların neticesinde yapılan terbiye ve tedbirler öyle bir intizamla cereyan eder ki, o terbiyelerin ancak bir Semî’ ve Basîr, bir Alîm ve Hakîm’den olduğuna şüphe bırakmaz.

Acaba o zat, o minberde Arşa müteveccihen ellerini kaldırarak yaptığı duâ ile ne istiyor ki bütün mahlûkat “Âmin” söylüyor?

Evet, o zat, Cenab-ı Hakk’ın rızasını ve Cennette mülâkat ve rü’yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor. Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet gibi sayısız esbab olmadığı takdirde, o zat-ı nurânînin tek duâsı ve tazarru ile niyaz etmesi, Cennetin icadına ve îtâsına kâfidir. Binaenaleyh, o zatın risaleti, imtihan ve ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebep olduğu gibi, o zatın ubudiyetinde yaptığı duâ, mükâfat ve mücazat için dâr-ı ahiretin icadına sebep olur.

Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel sanat ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik arasında tezat vardır; içtimaları mümkün değildir.

Evet, edna bir sesi, edna bir kimseden, âdi bir iş için işitip kabul etmekle, en yüksek bir savtı, en büyük bir iş için işitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubuh ve çirkinlik ve bir kusurdur. Bu ise mümkün değildir. Çünkü hüsn-ü zâtî, kubh-u zâtîye inkılâb eder. İnkılâb-ı hakaik ise muhaldir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 40