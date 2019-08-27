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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

İbadet; dünya ve ahiret saadetine vesiledir

Risale-i Nur'dan
27 Ağustos 2019, Salı
İbadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, meaş ve meade, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsî ve nev’î kemalâta vasıtadır.

Mukaddeme

Akaidî ve imânî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdânî ve aklî olan imânî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hâle, âlem-i İslâm’ın hâl-i hazırdaki vaziyeti şahittir.

Ve keza, ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, meaş ve meade, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsî ve nev’î kemalâta vasıtadır ve Hâlık ile abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır.

İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler:

Birisi: İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acib ve latif bir mizaçla yaratılmıştır. O mizaç yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Meselâ, insan en müntehab şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, ziynetli şeyleri arzu eder, insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister.

Şu meyillerin iktizası üzerine, yiyecek, giyecek ve sair hâcetlerini istediği gibi, güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından, ebna-i cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur ki; her birisi, semere-i sa’yiyle arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler.

Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, Sâni tarafından tahdid edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyârîsiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından, muamelâtta zulüm ve tecavüzler vukua gelir.

Bu tecavüzleri önlemek için, cemaat-i insaniye, çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lâkin her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki, fertler o küllî akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, ancak şeriattır.

Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lâzımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatın da zâhiren ve bâtınen halka olan hâkimiyetini devam ettirmek için, maddî ve manevî bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi, Hâlık ile olan derece-i münasebet ve alâkasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mu’cizelerdir.

Sonra Cenab-ı Hakkın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için, Sâni’in azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tesbit de ancak akaidle, yani ahkâm-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmânî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur.

İşârâtü’l-İ’câz, s. 165

LÛ­GAT­ÇE:

abd: kul.

akaidî: İslâmın imanla ilgili esasları ve hükümleri.

bâtınen: iç yüzünde, içle ilgili.

ebna-i cins: aynı cinsten olanlar.

Hâlık: yaratıcı, Allah.

inkıyad: boyun eğme, bağlanma, teslim olma.

inkişaf: ortaya çıkma, gelişme.

kavî: kuvvetli, güçlü.

kuvve-i akliye: akıl duygusu, akıl hasleti.

kuvve-i gadabiye: zararlı ve kötü olan şeyleri def’ etme duygusu.

kuvve-i şeheviye: faydalı, iyi ve güzel olan şeyleri celbetme duygusu.

mead: ebedî hayat, ahiret hayatı için gerekli maddeler.

meaş: dünya hayatı için gerekli maddeler.

meleke: bir şeyi çok kez tekrarlayarak ve tecrübe ederek meydana gelen bilgi ve maharet.

mübadele: değiş-tokuş.

nehiy: yasak.

rabıta: ilişki, bağ.

Sâni: her şeyi sanatlı olarak yaratan Allah.

semere: meyve, netice.

semere-i sa’y: çalışmanın semeresi, gayretin meyvesi; çalışma sonucu elde edilen kâr, fayda.

tahdid: sınırlama.

teceddüd: tazelenme, yenilenme.

terakkî: ilerleme, yükselme.

teşrik-i mesai: birlikte çalışma, işbirliği yapma.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 144
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