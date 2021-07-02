ONUNCU İŞARET

İblisin en mühim bir desisesi, kendini, kendine tâbi olanlara inkâr ettirmektir.

Şu zamanda, hususan maddiyyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, bu bedihî meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz.

Şöyle ki: İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah-ı habise bilmüşahede bulunduğu gibi, cinnîden cesetsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat’iyettedir. Eğer onlar maddî ceset giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinnî iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki, “İnsan suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, öldükten sonra şeytan olur.”

Malûmdur ki, a’lâ bir şey bozulsa, edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Meselâ nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir gibi olur. Öyle de, mahlûkatın en mükerremi, belki en a’lâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşarat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalâlet bataklığındaki şerler ve habis ahlâklarla telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar, âdeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinnî şeytanın vücuduna kat’î bir delili, insî şeytanın vücududur.

Saniyen: Yirmi Dokuzuncu Söz’de yüzer delil-i kat’î ile ruhanî ve meleklerin vücudunu ispat eden umum o deliller, şeytanların dahi vücudunu ispat ederler.

Bu ciheti o Söz’e havale ediyoruz.

Lem’alar, On Üçüncü Lem’a, s. 165-166



LÛ­GAT­ÇE:

a’lâ: En iyi, en güzel, en yüksek.

bedihî: Açık, besbelli.

bilmüşahede: Gözle görüldüğü gibi, bizzat şâhit olarak.

dalâlet: Sapkınlık, iman ve İslâmiyet yolundan sapma.

edna: En aşağı, en bayağı.

ervah-ı habise: Habis ruhlar; kötü, fesatçı ruhlar.

maddiyyun: Maddenin sonradan yaratılmamış bulunduğuna, ezelden beri var olduğuna inananlar, materyalistler.

mezheb-i bâtıl: Hak olmayan, bâtıl mezhep.

müteaffin: Bozulmuş, kokuşmuş.

şerir: Kötü işler işleyen, kötü.

zulümat: Karanlık.