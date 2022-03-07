İdareciler reis değil, hizmetkârdır

Suâl: “Şimdi Ermeniler kaymakam ve vali oluyorlar. Nasıl olur?”

Cevap: Saatçi ve makineci ve süpürgeci oldukları gibi. Zira, Meşrûtiyet, hâkimiyet-i millettir; hükûmet hizmetkârdır. Meşrûtiyet doğru olursa, kaymakam ve vali reis değiller, belki ücretli hizmetkârdırlar. Gayr-i müslim, reis olamaz, fakat hizmetkâr olur. Farz ediniz ki memuriyet bir nevi riyaset ve bir ağalıktır. Gayr-i müslimlerden üç bin adamı ağalığımıza, riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte, millet-i İslâmiyeden aktâr-ı âlemde üç yüz bin adamın riyasetine yol açılıyor. Biri zayi edip, bini kazanan zarar etmez.

Suâl: “Şeriatın bazı ahkâmı, meselâ valilerin vazifelerine taallûku var.”

Cevap: Bundan sonra, bizzarure, hilâfeti temsil eden Meşihat-i İslâmiye ve Diyanet dairesi hem âlî, hem mukaddes, hem ayrı, hem nezzare olacaktır. Şimdi hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme olduğu için, onun nev’inden şahs-ı manevî bir fetva emîni ister. İşte şu hâkimin fetva emîni, Meşihatta mezahib-i erbaadan kırk elli ulema-i muhakkik bir meclis-i mebusan-ı ilmiye teşkiliyle şahs-ı manevîleri, öteki şahs-ı manevîye fetva emînlik edecektir. Yoksa hâkim ve müftü bir cinsten olmazsa, birbirinin lisanını anlamazlar. Zira şahs-ı vâhid, şahs-ı manevîyi kandıramaz ve tenvir edemez.

Eski Said Dönemi Eserleri, D.H.Ö., s. 189

LÛ­GAT­ÇE:

aktâr-ı âlem: Her taraf, dünyanın dört bir yanı.

efkâr-ı âmme: Kamuoyu.

meclis-i mebusan-ı ilmiye: İlim adamlarından seçilen kimseler topluluğu.

Meşihat-ı İslâmiye: İslâmî işlerin ilmî meseleleri ile uğraşan devlet dairesi, şeyhülislâmlık makamı.

mezahib-i erbaa: Dört mezhep; Hanefî, Şafiî, Mâlikî, Hanbelî.

nezzare: Nezaret eden, kontrol eden.

riyaset: reislik, başkanlık.

taallûk: Alâkası olma, ilgisi bulunma.