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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

İhlâs ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur

Risale-i Nur'dan
20 Aralık 2022, Salı
“Elhubbu lillah. Velbuğzu fillah. Velhükmü lillah” [Allah için sevmek. Allah için buğzetmek. Allah için hüküm vermek.] olan desâtir-i âliye, düstur-u harekât olmazsa nifak ve şikak meydan alır.

Evet, “Elbuğzu fillah. Velhükmü lillah” demezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder.

Cây-ı ibret bir hâdise:

Bir vakit, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh bir kâfiri yere atmış. Kılıcını çekip keseceği zaman, o kâfir ona tükürmüş. O, kâfiri bırakmış, kesmemiş. O kâfir ona demiş ki: “Neden beni kesmedin?”

Dedi: “Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün; hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlâsım zedelendi. Onun için seni kesmedim.”

O kâfir ona dedi: “Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem dininiz bu derece sâfî ve halistir; o din haktır” dedi.

Hem medar-ı dikkat bir vakıa:

Bir zaman bir hâkim, bir hırsızın elini kestiği vakit, eser-i hiddet gösterdiği için, ona dikkat eden âdil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü Şeriat namına, kanun-u İlâhî hesabına kesse idi, nefsi ona acıyacak idi. Ve kalbi hiddet etmeyip, fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek, nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için, adaletle iş görmemiştir. [....]

Altıncı Vecih

Hayat-ı maneviye ve sıhhat-i ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıta-i halâs ve vesile-i necat olan ihlâs zayi olur. Zira, tarafgir bir muannid, kendi a’mâl-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Halisen livechillâh amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef’al ve a’mâl-i hayriyenin esasları olan ihlâs ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur.

Şu Altıncı Vecih çok uzundur. Fakat kabiliyet-i makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz.

Mektubat, s. 316-318

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık, kin.

ef’al ve a’mâl-i hayriye: hayırlı işler ve hayırlı fiiller.

azletmek: görevine son vermek.

cây-ı ibret: ibret edilecek nokta, ibret verici.

desâtir-i âliye: yüksek düsturlar, prensipler.

düstur-u harekât: hareket prensipleri, takip edilecek yol, yöntem.

medar-ı dikkat: dikkat çekici.

muannid: inatçı, ayak direyen.

nifak: iki yüzlülük, münafıklık, bozgunculuk.

sıhhat-i ubudiyet: kulluktaki sıhhat, doğruluk, sağlamlık.

şikak: uyuşmazlık, anlaşmazlık.

tefevvuk: üstün olma, üstünlük.

vasıta-i halâs: kurtuluş vasıtası.

vesile-i necat: kurtuluş vesilesi, aracı.

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