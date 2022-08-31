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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İhtiyarımız olmadan istihdam ediliyoruz

Risale-i Nur'dan
31 Ağustos 2022, Çarşamba
Beşinci Sebep: Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten işittim ki:

O zat, eski velîlerin gaybî işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaati gelmiş ki “Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid’alar zulümatını dağıtacak.” Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurânî zatlara zemin ihzar ediyoruz.

Madem kendimize ait değil; elbette Sözler namındaki nurlara ait olan inâyât-ı İlâhiyeyi beyan etmekte medar-ı fahir ve gurur olamaz; belki medar-ı hamd ve şükür ve tahdis-i nimet olur.

Altıncı Sebep: Sözlerin telifi vasıtasıyla Kur’ân’a hizmetimize bir mükâfat-ı âcile ve bir vasıta-i teşvik olan inâyât-ı Rabbaniye, bir muvaffakıyettir. Muvaffakıyet ise izhar edilir.

Muvaffakıyetten geçse, olsa olsa bir ikram-ı İlâhî olur. İkram-ı İlâhî ise izharı bir şükr-ü manevîdir.

Ondan dahi geçse, olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet-i Kur’âniye olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı, zararsızdır.

Eğer âdi kerâmâtın fevkine çıksa, o vakit olsa olsa Kur’ân’ın i’caz-ı manevîsinin şuleleri olur. Madem i’caz izhar edilir; elbette i’caza yardım edenin dahi izharı, i’caz hesabına geçer. Hiç medar-ı fahir ve gurur olamaz; belki medar-ı hamd ve şükrandır.

Yedinci Sebep: Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsn-ü zanna binaen, makbul ve mutemed insanlardan işittikleri mesâili takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikati zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telâkki eder.

İşte ona binaen, benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir bîçarenin elindeki hakaik-ı imaniye ve Kur’âniyenin kıymetini, ekser nâsın nokta-i nazarında düşürmemek için bilmecburiye ilân ediyorum ki ihtiyarımız ve haberimiz olmadan Birisi bizi istihdam ediyor; biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki: Şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inâyâta ve teshilâta mazhar oluyoruz. Öyle ise o inayetleri bağırarak ilân etmeye mecburuz.

Mektubat, s. 437

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i tahkik: gerçeği araştıranlar, gerçekleri delilleriyle bilenler.

ehl-i velâyet: velî olanlar; Allah’ın dostluğunu kazananlar.

i’caz-ı manevî: manaya ait mu’cizelik.

inâyât-ı Rabbaniye: Allah’ın yardımları.

medar-ı fahir ve gurur: övünme ve gururlanma sebebi.

nâs: insanlar.

tahdis-i nimet: İlâhî nimeti şükrederek anlatma.

teshilât: kolaylaştırmalar.

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