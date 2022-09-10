"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İmansızlıkta Cehennemden beter elem var!

Risale-i Nur'dan
10 Eylül 2022, Cumartesi
Cenab-ı Hakka şükür, Kur’ân-ı Hakîm’in işârât-ı gaybiyesi ile, kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkî ve Arabî ile bu asrı kurtaracak bir mu’cize-i Kur’âniyenin Risale-i Nur namıyla bir dersi intişara başlamış. Ve on altı sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi, şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş.

Demek Risale-i Nur, beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi, İslâm’ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arabı birleştirmeye, bu Kur’ân’ın kanun-u esasîlerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar.

Madem bu zamanda küfr-ü mutlak Kur’ân’a karşı çıkıyor. Küfr-ü mutlakta Cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir Cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor. Her gün beşerde otuz bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfr-ü mutlaka düşenlere, yahut taraftar olanlara, hem şahsın idam-ı ebedîsi ve bütün geçmiş, gelecek akrabalarının da idam-ı ebedîsi olarak düşündüğü için, Cehennemden on defa daha fazla dehşetli Cehennem azabı çeker. Demek o Cehennem azabını küfr-ü mutlakla kalbinde duyuyor. Çünkü herbir insan akrabasının saadetiyle mes’ud, azabıyla muazzeb olduğu gibi Allah’ı inkâr edenlerin itikadlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor.

MANEVÎ CEHENNEMİ KALPLERDEN İZÂLE EDECEK TEK ÇARE

İşte bu zamanda, bu dünyada bu mânevî Cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur’ân-ı Hakîm’dir. Ve bu zamanın fehmine göre onun bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur eczalarıdır.

Emirdağ Lahikası, s. 578

***

O bîçare insanın binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedî bir müfârakat içinde idam olmalarını tevehhüm edip, Cehennem azabından beter bir elem –o düşünmek ucundan– göründüğü vakit, ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. “Bak!” dedi. O imanla baktı, Cennet lezzetinden haber veren bir lezzet-i ruhâniyeyi, o dostları ebedî ölümlerden ve çürümelerden kurtulup, mesrurâne, bir nurânî âlemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahedesiyle aldı. Risale-i Nur’da, bu netice hüccetlerle izahına iktifâen kısa kesiyoruz.

Asâ-yı Musa, s. 52

LÛ­GAT­ÇE:

anarşistlik: hiçbir düzen ve otorite tanımama, karışıklık çıkarma, bozgunculuk yapma; terör.

ecza: cüzler, parçalar, kısımlar.

elem: acı, keder.

fehim: anlayış.

intişar: yayılma, neşrolma.

işârât-ı gaybiye: gaybla ilgili işaretler; görünmeyen ya da bilinmeyen zamana/mekâna ait verilen haberler.

izale: yok etme, ortadan kaldırma.

kanun-u esasî: temel kanun, anayasa.

küfr-ü mutlak: mutlak küfür; hiçbir imanî hükmü, delili kabul etmeme; kesin ve tam bir inkâr.

muazzeb: azap çeken; acı ve sıkıntı içinde kıvranan.

mu’cize-i maneviye: manevî mu’cize, manaya ait mu’cize.

müfârakat: ayrılık.

tevehhüm etmek: zannetmek.

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni programda ‘iş’ yok

    'Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim Rusya'dan geri alındı'

    Blinken: Avrupalı dostlarımızı soğukta bırakmayacağız

    Ukrayna'nın yeniden inşası için 349 milyar dolar gerekiyor

    Olağanüstü toplantıda alınan kararlar açıklandı

    Ferrero, Devlet tarafından denetlenmeli

    ''11 Eylül'' nefreti arttırdı

    Tahıl anlaşmasında yeni kriz mi?

    Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99 oldu - Görgü tanıkları kaza anını anlattı

    Sumaidai tutuklandı

    Sanık sayısı 13’e yükseldi

    Konutlar elde kaldı

    Özel yurtlara zam sınırı getirildi

    285 maden sahası ihale edilecek

    Sefalete pansuman tedbir

    Ankara’ya bildirildi

    Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz

    2,5 milyon ton tahıl taşındı

    Milli Takım çeyrek final için sahada

    Kaliforniya’daki büyük yangın devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa niye durakladı?
    Genel

    Olağanüstü toplantıda alınan kararlar açıklandı
    Genel

    Blinken: Avrupalı dostlarımızı soğukta bırakmayacağız
    Ali FERŞADOĞLU

    Kalb, göz, el-ayak intiharı nasıl önlenir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman iki şeye çok dikkat etmiştir
    Genel

    Yeni programda ‘iş’ yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Ebeveynlerimiz ve Cennet
    Ahmet BATTAL

    Seçimli rejimin değerini bilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.