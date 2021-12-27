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27 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İnkârın bir sebebi, aklın ihatasızlığı ve azamet

Risale-i Nur'dan
27 Aralık 2021, Pazartesi
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

(Ey Aziz Kardeşim Bil ki)

Hakaik-ı imaniyeyi ispat için îrâd edilen bürhan ve delilleri tetkik ederken, “Şu kocaman neticeyi bu zayıf, nahif delil intâc edemez” diye tenkidatta bulunma. Zira zaafiyetiyle ittiham ettiğin o delilin sağında ve solunda bulunan takviye kuvvetleri ve kıt’aları pek çoktur.

Evet, İslâmiyetin sıdkına delâlet eden şahitlerden, şehidlerden, bürhanlardan, delillerden, emarelerden her birisi, o müdafaa meydanında arkadaşını himaye etmekle, sıhhat raporunu imzalayarak sağlam olduğunu tasdik eder. O da, onun ilim ve haberine ehl-i vukuf olur. Çünkü hakaik-ı imaniyede hedef sübuttur, nefiy değildir. Sabit olan bir şeyi gösterenlerin biri, bin gibidir. Zira, sübutta gösterenlerin gösterme tarzları birbirine uygun ve muvafık olduğundan, her birisi ötekileri tezkiye ve tasdik etmiş olur. Nefiy cihetinde nefyedenlerin şehadetlerinde tevafuk yoktur, nefiylerine mütehalif esbab gösterirler. Bunun için şehadetleri birbirinin sıhhatine delil olamaz; çünkü tevafuk yok.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkârına sebep olur. Ve keza, şiddet-i havf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkâra sebep olur.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Hanzalenin çekirdeğinde hanzale ağacı mündemic ve dâhil olduğu gibi, Cehennemin de küfür ve dalâlet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudî bir yakîn ile müşahede ettim.

Ve keza, nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir; aynen öyle de, iman habbesinde de Cennetin mevcut olduğunu hads-i kat’î ile gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılâbları garip olmadığı gibi, küfür ve dalâlet manası da ta’zib edici bir Cehennemi, iman ve hidayet de bir Cenneti intâc edeceğinde istib’ad yoktur.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman, elbette sümbüllenip neşv ü nema bulamaz, ölür gider. Kezalik, ene ile tabir edilen enaniyet’in kalbi “Allah Allah” zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle firavunlaşamaz ve Hâlık-ı Semavat ve Arz’a isyan edemez. O zikr-i İlâhî sayesinde ene mahvolur.

İşte Nakşibendîler zikir hususunda ittihaz ettikleri zikr-i hafî sayesinde kalbin fethiyle, ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefs-i emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Kezalik, Kadirîler de zikr-i cehrî sayesinde tabiat tağutlarını târümâr etmişlerdir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 116

LÛ­GAT­ÇE:

azamet: Büyüklük.

bürhan: Delil, ispat, hüccet.

esbab: Sebepler, vasıtalar.

hakaik-ı imaniye: İman hakikatleri.

hanzale: Zakkum ağacı, Ebu Cehil karpuzu, acı hıyar.

ihata: Kuşatma, içine alma.

intâc: Netice verme, sonuç verme.

istib’ad: Akıldan uzak görme.

nefiy: İnkâr etme, olumsuzlama.

sübut: Sabit olma, ispatlanma.

şiddet-i havf: Korkunun şiddeti, aşırı korku.

şuhudî: Görür gibi, görürcesine.

yakîn: Kesin bilme.

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