İnsan bütün kâinatın ibadetini temsil eder

(Dünden devam)

Eğer desen: “Şu küllî hadsiz nimetlere karşı, nasıl şu mahdud ve cüz’î şükrümle mukabele edebilirim?”

Elcevap: Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikad ile. Meselâ, nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, her biri milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir: “Benim hediyem hiçtir, ne yapayım?” Birden der: “Ey seyyidim! Bütün şu kıymettar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara lâyıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim.”İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i sadâkat ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatini, en büyük bir hediye gibi kabul eder.Aynen öyle de, âciz bir abd, namazında “Ettahıyyâtü lillah” der. Yani, bütün mahlûkatın hayatlarıyla Sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini, ben kendi hesabıma umumunu Sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi, onlar kadar tahiyyeler Sana takdim edecektim. Hem Sen onlara, hem daha fazlasına lâyıksın. İşte şu niyet ve itikad, pek geniş bir şükr-ü küllîdir.

Nebatatın tohumları ve çekirdekleri, onların niyetleridir. Hem meselâ, kavun, kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki, “Yâ Hâlık’ım! Senin Esma-i Hüsnanın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilân etmek isterim.” Cenab-ı Hak, gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bilfiil ibadet gibi kabul eder. “Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır” şu sırra işaret eder. Hem [“Mahlûkatının sayısınca, Zatına lâyık şekilde, Arşının ağırlığınca, kelimelerinin mürekkebi miktarınca hamd ederek Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.” (Müslim, Zikir: 79; Müsned, 1:258) Bütün peygamberlerinin, evliyalarının ve meleklerinin tesbihatıyla Seni tesbih ederiz.] gibi hadsiz adetle tesbih etmenin hikmeti, şu sırdan anlaşılır.

Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yekûn hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder; öyle de, mahlûkata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususî âleminde kendini herkese vekil telâkki eden insan, [”Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz.” (Fatiha Sûresi: 5)] der; bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini, kendi namına Ma’bud-u Zülcelâl’e takdim eder. Hem [“Bütün mahlûkatının bütün tesbihatıyla ve bütün masnuatının dilleriyle Seni tesbih ederiz”] der; bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hem ”Allah’ım! Kâinatın zerreleri ve onlardan mürekkeb varlıkların adedince Muhammed’e salât eyle ” der; her şey namına bir salâvat getirir. Çünkü her şey nur-u Ahmedî (asm) ile alâkadardır. İşte tesbihatta, salâvatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla.

Sözler, s. 402

LÛ­GAT­ÇE:

abd: Kul.

Hâlık: Yaratıcı; Allah.

hediye-i ubudiyet: Kulluk hediyesi.

istiane: Yardım dileme.

küllî: Bütüne ait; büyük, geniş.

mevcudat-ı arziye: Dünyadaki varlıklar.

nüve: Çekirdek.

raiyet: Halk, millet.

tahiyye: Selâm, hayat hediyesi.