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27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İnsana en lâzım iş, en mühim vazife...

Risale-i Nur'dan
27 Aralık 2023, Çarşamba
İkinci Nükte

İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse, derinden derine feryad eder. Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki âlem-i bekanın ve ebedî Cennetin bir sebeb-i vücudu, şu mahiyet-i insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-yu beka ve beka için fıtrî, umumî duadır ki Bâkî-i Zülcelâl, o şedid, sarsılmaz, fıtrî arzuyu, o tesirli, kuvvetli, umumî duayı kabul etmiştir ki fânî insanlar için bâkî bir âlemi halk etmiş.

Hem hiç mümkün müdür ki Fâtır-ı Kerîm, Hâlık-ı Rahîm, küçük midenin cüz’î arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı mat’umat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de, umum nev-i beşerin pek büyük bir ihtiyac-ı fıtrîden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve küllî ve daimî ve haklı ve hakikatli, kàlli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin? Hâşâ, yüz bin defa hâşâ! Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz.

Madem insan bekaya âşıktır; elbette bütün kemalâtı, lezzetleri, bekaya tâbidir. Ve madem beka Bâkî-i Zülcelâl’e mahsustur. Ve madem Bâkî’nin esması bâkiyedir. Ve madem Bâkî’nin âyineleri Bâkî’nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife, o Bâkî’ye karşı alâka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü Bâkî yoluna sarf olunan her şey, bir nevi bekaya mazhar olur.

İşte ikinci “Yâ Bâkî Ente’l-Bâkî” [Ey Bâkî olan Allah, bâkî ancak Sensin!] cümlesi, bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevî yaralarını tedavi etmekle beraber, fıtratındaki gayet şiddetli arzu-yu bekayı onunla tatmin ediyor.

Lem’alar, İkinci Lem’a, s. 30

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i beka: sonsuzluk âlemi, ahiret yurdu.

aşk-ı beka: ebedî hayat aşkı, sonsuzluk aşkı.

Bâkî-i Zülcelâl: varlığı sonsuz, heybet, büyüklük ve haşmet sahibi olan Allah.

beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.

enva-ı mat’umat-ı leziziye: lezzetli, çeşit çeşit yiyecekler.

Fâtır-ı Kerîm: sonsuz ikram ve lütuf sahibi olan ve varlıkları benzersiz olarak yaratan Allah.

fıtrat: yaratılış.

fıtrî: yaratılıştan gelen.

firak: ayrılık.

Hâlık-ı Rahîm: sonsuz merhamet ve şefkat sahibi yaratıcı, Allah.

halk etmek: yaratmak.

kàlli: söz ile; sözle yapılan.

kuvve-i vâhime: vehim ve hayal duygusu.

mahiyet-i insaniye: insanın esası, iç yüzü, aslı.

şedid: şiddetli.

muvakkat: geçici.

tevehhüm-ü beka: sonsuzluk zannı, sonsuza dek süreceğini zannetme.

tevehhüm etmek: zannetmek, öyle olmadığı halde öyleymiş gibi kabul etmek.

zeval: sona erme, son bulma.

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