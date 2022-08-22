"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İnsanın rahatı, yalnız sa’y ve cidaldedir

Risale-i Nur'dan
22 Ağustos 2022, Pazartesi
(Dünden devam)

Sonra Allah’ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir; himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz de, ”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (Hûd Suresi: 112.)”; “Efendine âmirlik taslama.” olan kârâşinâ ve vazifeşinas olan hakikati gönderiniz; tâ onun haddini bildirsin.

Sonra umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylü’r-rahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar. Siz de “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm Suresi, 39.)” olan mücahid-i âlîcenabı o cellâd-ı sehhara gönderiniz.

Evet, size meşakkatte büyük rahat var. Zira, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı, yalnız sa’y ve cidaldedir. ”Sizin için meşakkatte rahat vardır. Fıtratı heyecanlı olan insanın rahatı, çalışma ve mücadele etmededir.” (HÂŞİYE)

Seyahatimde, beni tanımayanlar, kıyafetime bakıp beni tacir zannedip, derlerdi ki:

“Sen tacir misin?”

“Evet, tacirim; hem de kimyagerim.”

“Nasıl?”

“İki madde var; mezcettiriyorum. Bir tiryak-ı şâfî, bir elektrik-i muzî tevellüd eder.”

“Nerede bulunur?”

“Medeniyet ve fazilet çarşısında. Cephesinde insan yazılan ve iki ayak üstünde olan sandık içindeki, üstüne kalp yazılan siyah veya pırlanta gibi parlak olan bir kutudadır.”

“İsimleri nedir?”

“İman, muhabbet, sadâkat, hamiyet.”

HÂŞİYE: Şimdi anlıyorum ki, ne dediğimi anlamıyorsunuz. Zira, ben siz oluyorum, anlamıyorum. Şunun büyük kardeşi olan ulema reçetesi, daha müphem konuşuyor. Demek, beraber gezmekliğim lâzım. İşte, ben de hayalimi terfik ettim.

(Ceride-i Seyyare, Ebû Lâşey, İbnüzzaman, Ehu’l-Acâib, İbni Ammi’l-Garâib, Said Nursî, Bediüzzaman)

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 219

LÛ­GAT­ÇE:

Ebû Lâşey: “hiçbir şeye sahip olmayan, dünyaya değer vermeyen” manasında, “Hiçbir şeyin babası” demektir.

Ehu’l-Acâib: insanı şaşırtan acayipliklerin kardeşi.

cellâd-ı sehhar: büyüleyici cellât.

Ceride-i Seyyare: gezici gazete.

cidal: mücadele.

elektrik-i muzî: aydınlatan, ışık veren elektrik.

İbni Ammi’l-Garâib: hayret verici şeylerin amcasının oğlu, garip ve tuhaf bir kişi.

kârâşinâ: iş bilir, işini bilen.

meylü’r-rahat: rahata meyil, rahat etme arzusu, konfor arama.

mücahid-i âlîcenap: yüksek gayret ve çaba ile mücadele eden.

müteheyyiç: coşkun, heyecanlı.

sa’y: çalışma.

terfik etmek: arkadaş etmek, birinin yanına katılmak.

zindan-ı sefalet: fakirlik ve perişanlık zindanı.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sermaye transferi nereye yapılıyor?

    EYT'liler: Ara formüle hayır

    AKP’li başkan Okur’a göre ülkede kriz yokmuş

    Üzüm fiyatı da tatmin etmedi

    Sancar’dan büyük bir keşif daha

    Sınavsız bir uygulama olur mu?

    Bakanın ölçüsü: “Biraz daha insanî...”

    Un fiyatı sabitlendiyse ekmek zamları niye bitmiyor?

    Ceylan Çalışkan Ağabeyin kızı Nuran Çalışkan: Babam ve hatıraları hayatımda en müstesna bir yerde duruyor

    Bankaların net kârı %400 arttı

    Sudan'daki sellerde ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Maymun çiçeği vakası Endonezya'da da görüldü

    Fas'ta 3 günde 55 hektar alan zarar gördü

    Macron, Cezayir’i ziyaret edecek

    Çin'de aşırı sıcaklık alarmı devam ediyor

    Çin'in savaş uçakları ve gemileri yeniden Tayvan çevresinde

    Mardin - Derik'teki kazada şehit olan polis Yahya Ergin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

    Gaziantep'teki kazada yaralanan 16 kişi taburcu edildi, 13 kişinin tedavisi sürüyor

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    MSB: 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Tevbe etmezsek daha büyük deprem gelmeyecek mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda yanlış okumak
    Yeni Asya'dan Size

    Polat’tan bugüne kırıksız çizgi
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Git derdini Marko Paşaya anlat”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın rahatı, yalnız sa’y ve cidaldedir
    M. Said ZEKİ

    Acı söyleyen dost kelimeler
    Nurcan Bolat

    “Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim”
    Mehmet KARA

    Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.