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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir

Risale-i Nur'dan
05 Haziran 2020, Cuma 00:02

REİS-İ CUMHURA VE BAŞVEKİLE

Kabir kapısında ve seksen küsur yaşında, birkaç hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendini yakın gören bir bîçare garib ihtiyar der ki: 

Size iki hakikati beyan ediyorum:

Evvelâ: Sizlerin Pakistan ve Irak’la gayet muvaffakiyetkârâne ittifakını, bu millete kemal-i samimiyetle, sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı, inşaallah 400 milyon İslâm’ın sulh-u umumiyesine ve selâmet-i âmmenin teminine kat’î bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım.

Otuz kırk seneden beri dünyayı ve siyaseti terk ettiğim halde, şiddetli bir alâka ile bu ihtar-ı kalbînin sebebi: Elli seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve Kur’ân’ın bu zamanda bir mu’cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur’un Arabistan ve Pakistan’da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hatta aldığımız habere göre, mahkemece tesbit edilen miktarın üç misli Risale-i Nur’un talebelerinin o havalide bulunmalarıdır. 

Bu sır için ahir hayatımda kabir kapısında bu netice-i azîmeyi görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum.

Saniyen: Irkçılık fikri, Emevîler zamanında büyük bir tehlike verdiği ve Hürriyet’in başında “kulüpler” suretinde büyük zararı görülmesi ve Birinci Harb-i Umûmî’de yine ırkçılığın istimaliyle mübarek kardeş Arapların mücahid Türklere karşı zararı görüldüğü gibi, şimdi de uhuvvet-i İslâmiyeye karşı istimal edilebilir ve istirahat-i umumiye düşmanları gizli dinsizler, yine o ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görünüyor. Halbuki menfî hareketle başkasının zararıyla beslenmek ırkçılığın seciye-i fıtrîsi olduğu halde, evvelâ başta Türk milleti dünyanın her tarafında Müslüman olduğundan onların ırkçılıkları İslâmiyetle mezc olmuş, kabil-i tefrik değil. Türk, Müslüman demektir. 

Hatta Müslüman olmayan kısmı, Türklükten de çıkmışlar. Türk gibi Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslâmiyetle mezcolmuş ve olmak lâzımdır. Hakikî milliyetleri İslâmiyettir. O kâfidir. Irkçılık, bütün bütün bir tehlike-i azîmdir.

Sizin bu defaki Irak ve Pakistan’la pek kıymettar ittifakınız, inşaallah bu tehlikeli ırkçılığın zararını def edecek ve dört beş milyon ırkçıların yerine, 400 milyon kardeş Müslümanları ve 800 milyon sulh ve müsalemet-i umumiyeye şiddetle muhtaç Hıristiyan ve sair dinler sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden, size beyan ediyorum.

Emirdağ Lâhikası-II, s. 554-555

LÛ­GAT­ÇE:

kabil-i tefrik: Ayrılması mümkün, ayrılabilir.

mezc: Katma, karıştırma.

müsalemet-i umûmîye: Umumun selâmeti, insanlığın barışı.

seciye-i fıtrî: Fıtrî seciye, yaratılıştan var olan özellikler, yaratılışa ait karakter.

selâmet-i amme: Umumun selâmeti, herkesin güvenliği ve emniyeti.

sulh-u umûmî: Genel barış, dünya barışı.

tehlike-i azîm: Çok büyük tehlike.

uhuvvet-i İslâmiye: İslâm kardeşliği.

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  • cenk çalık

    5.6.2020 11:59:02

    Kainat barışa muhtaç. Aynı gemideyiz. Ya hep beraber mutlu ve huzurlu olacağız ya da hep beraber elemler içinde yaşayacağız. Paktlar yani ülkeler arası antlaşmalar bu hakikatlerin yaşanması için çok önemli bir fırsat. Üstadımız da bu mevzuya vurgulayark desteklemesi bizler için ehemmiyetli bir ders manasına gelir....

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