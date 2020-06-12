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12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Irkçılık öyle bir felâkettir ki tarif edilmez

Risale-i Nur'dan
12 Haziran 2020, Cuma
Hadis-i şerifte ferman etmiş: “El-İslâmiyyetü cebbeti’l-asabiyyete’l-câhiliyyete.” [İslâm, Cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği kaldırmıştır.]

Ve Kur’ân da ferman etmiş: [“Kâfirler kalplerine Cahiliyet taassubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde, Allah, Resulünün ve mü’minlerin üzerine sükûnet ve emniyetini indirdi ve onlara takvada ve sözlerine bağlılıkta sebat verdi. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir.” (Fetih Sûresi: 26.)]

İşte şu hadis-i şerif, şu ayet-i kerîme, kat’î bir surette menfî bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslâmiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor.

Evet, acaba hangi unsur var ki üç yüz elli milyon vardır? Ve o İslâmiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedî kardeşleri kazandırsın?

Evet, menfî milliyetin tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ezcümle, Emevîler bir parça fikr-i milliyeti siyasetlerine karıştırdıkları için hem âlem-i İslâm’ı küstürdüler hem kendileri de çok felâketler çektiler.

Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için Fransız ve Almanın çok şeametli ebedî adavetlerinden başka, Harb-i Umumîdeki hâdisat-ı müthişe dahi menfî milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi.

Hem bizde, ibtidâ-i Hürriyette, Babil Kal’asının harabiyeti zamanında “tebelbül-ü akvam” tabir edilen teşâub-u akvam ve o teşaub sebebiyle dağılmaları gibi menfî milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak pek çok “kulüpler” namında sebeb-i tefrika-i kulûb, muhtelif milletçiler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebîlerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri, menfî milliyetin zararını gösterdi.

Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecnebî tahakkümü altında ezilen anâsır ve kabâil-i İslâmiye içinde fikr-i milliyetle birbirine yabanî bakmak ve birbirini düşman telâkki etmek öyle bir felâkettir ki tarif edilmez. Âdeta bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanlara arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle, büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa’nın doymak bilmez hırslarını, pençelerini açtıkları bir zamanda, onlara ehemmiyet vermeyip, belki manen onlara yardım edip menfî unsuriyet fikriyle Şark vilâyetlerindeki vatandaşlara veya cenub tarafındaki dindaşlara adavet besleyip onlara karşı cephe almak, çok zararları ve mehaliki ile beraber o cenub efradları içinde düşman olarak yoktur ki onlara karşı cephe alınsın. Cenubdan gelen Kur’ân nuru var; İslâmiyet ziyası gelmiş; o içimizde vardır ve her yerde bulunur. İşte o dindaşlara adavet ise dolayısıyla İslâmiyete, Kur’ân’a dokunur. İslâmiyet ve Kur’ân’a karşı adavet ise bütün bu vatandaşların hayat-ı dünyeviye ve hayat-ı uhreviyesine bir nevi adavettir. Hamiyet namına hayat-ı içtimaiyeye hizmet edeyim diye iki hayatın temel taşlarını harap etmek hamiyet değil, hamakattır!

Mektubat, s. 376-378

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: Düşmanlık.

anâsır: Unsurlar; ırklar, milletler.

cenub: Güney.

fikr-i unsuriyet: Irkçılık fikri.

Harb-i Umumî: Birinci Dünya Savaşı.

ibtidâ-i Hürriyet: Hürriyetin başlangıcı; 2. Meşrutiyetin ilânıyla başlayan dönem.

kabâil-i İslâmiye: Müslüman kabileler, topluluklar.

mehalik: Tehlikeler.

sebeb-i tefrika-i kulûb: Kalplerin ayrılma sebebi.

şeametli: Kötü, uğursuz.

tebelbül-ü akvam: Çeşitli kavimlerden, milletlerden meydana gelen bir topluluğun kısımlara ayrılarak farklı dilleri konuşmaları.

teşâub-u akvam: Kavimlerin kısımlara, şubelere ayrılması; İlk Çağda, Asurlular döneminde, Babil ve civarında yaşayan toplulukların farklı diller konuşmaya başlamaları ve dolayısıyla bölünmeleri olayı.

unsuriyet: ıIrkçılık; kendi ırkının diğer ırklardan üstün olduğu fikrini savunma.

ziya: Işık, aydınlık, nur.

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