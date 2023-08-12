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12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İslâm şeairini tağyire teşebbüs edenler...

Risale-i Nur'dan
12 Ağustos 2023, Cumartesi
Birinci İşaret

Şeair-i İslâmiyeyi tağyire teşebbüs edenlerin senedleri ve hüccetleri, yine her fena şeylerde olduğu gibi, ecnebîleri körü körüne taklitçilik yüzünden geliyor.

Diyorlar ki: “Londra’da ihtida edenler ve ecnebîlerden imana gelenler, memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar, yapıyorlar. Âlem-i İslâm onlara karşı sükût ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer’î var ki sükût ediliyor?”

Elcevap: Bu kıyasın o kadar zâhir bir farkı var ki hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zîşuurun kârı değildir. Çünkü ecnebî diyarına, lisan-ı Şeriatta “dâr-ı harp” denilir. Dâr-ı harpte çok şeylere cevaz olabilir ki diyar-ı İslâmda mesağ olamaz.

Hem Frengistan diyarı, Hıristiyan şevketi dairesidir. Istılahat-ı şer’iyenin maânîsini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından, bilmecburiye, kudsî maânî, mukaddes elfaza tercih edilmiş; maânî için elfaz terk edilmiş, ehven-i şer ihtiyar edilmiş. Diyar-ı İslâmda ise muhit, o kelimat-ı mukaddesenin meal-i icmâlîsini ehl-i İslâma lisan-ı hal ile ders veriyor.

An’ane-i İslâmiye ve İslâmî tarih ve umum şeair-i İslâmiye ve umum erkân-ı İslâmiyete ait muhaverat-ı ehl-i İslâm, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini, mütemadiyen ehl-i imana telkin ediyorlar. Hatta şu memleketin maâbid ve medaris-i dîniyesinden başka makberistanın mezar taşları dahi birer telkin edici, birer muallim hükmündedir ki o maânî-i mukaddeseyi ehl-i imana ihtar ediyorlar. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam, dünyanın bir menfaati için bir günde elli kelime Frengî lügatinden taallüm ettiği halde elli senede ve her günde elli defa tekrar ettiği “Sübhanallah, Elhamdülillâh ve Lâ ilâhe illallah ve Allahü ekber” gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? Böyle hayvanlar için bu kelimat-ı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler. Onları tehcir ve tağyir etmek, bütün mezar taşlarını hâkketmektir; bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehl-i kuburu aleyhlerine döndürmektir.

Mektubat, s. 510

LÛ­GAT­ÇE:

an’ane-i İslâmiye: İslâmî gelenek.

ehven-i şerri ihtiyar etmek: iki şerden daha az zararlı olanı tercih etmek.

elfaz: lafızlar, kelimeler, sözler.

erkân-ı İslâmiyet: İslamın rükünleri, temel esasları.

Frengistan: Avrupa.

hâkketmek: kazımak, oymak, tahrip etmek.

hüccet: delil.

ıstılahat-ı şer’iye: şer’î terimler, dinî terimler.

maâbid: mabedler, ibadet edilen yerler.

maânî: manalar.

meal-i icmâlî: özet anlam.

medaris-i dîniye: dinî medreseler, eğitim kurumları.

mefahim: mefhumlar, anlaşılan manalar.

mesağ: izin, müsaade.

muhaverat-ı ehl-i İslâm: Müslümanların karşılıklı konuşmaları, fikir alışverişleri.

sened: dayanılacak şey.

şeair-i İslâmiye: İslâma sembol olmuş tâbir, iş ve ibadetler.

şevket: büyüklük, heybet, kuvvet.

tağyir: değiştirme, bozma.

tehcir etmek: yerinden sürmek, yerinden çıkarmak.

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