"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

İslâmiyet’e lâyık doğruluğu göstermeliyiz

Risale-i Nur'dan
27 Ağustos 2021, Cuma
Hakikaten, bence bir Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslâmiyet’ten tecerrüd etse bile, fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslâmiyet’ten vazgeçemez.

En ebleh, en sefih bile, sedd-i rasin-i istinadımız olan İslâmiyete bütün mevcudiyetiyle taraftardır; lâsiyyema siyasetten haberdar olanlar...

Hem Zaman-ı Saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki bir Müslüman, muhakeme-i akliyesiyle başka bir dini İslâmiyet’e tercih etmiş olsun ve delil ile başka bir dine dâhil olmuş olsun. Dinden çıkanlar var, o başka mesele... Taklit ise ehemmiyetsizdir. Hâlbuki edyan-ı saire müntesipleri mutlaka fevç fevç muhakeme-i akliye ile ve bürhan-ı kat’î ile daire-i İslâmiyet’e dâhil olmuşlar ve olmaktadırlar. Eğer biz doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek bundan sonra onlardan fevç fevç dâhil olacaklardır.

Hem de tarih bize bildiriyor ki ehl-i İslâm’ın temeddünü, hakikat-i İslâmiyet’e ittibaları nisbetindedir; başkaların temeddünü ise dinleriyle makusen mütenasibdir.

Hem de hakikat bize bildiriyor ki mütenebbih olan beşer dinsiz olamaz. Lâsiyyema uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer, kâinatın tehacümüne karşı istinad edecek ve gayr-i mahdut âmâline neşv ü nema verecek ve istimdadgâhı olacak noktayı, yani Din-i Hak olan dane-i hakikati elde etmezse yaşayamaz. Bu sırdandır ki herkeste Din-i Hakkı bulmak için bir meyl-i taharri uyanmıştır. Demek istikbalde nev-i beşerin din-i fıtrîsi İslâmiyet olacağına beraatü’l-istihlâl vardır.

Ey insafsızlar! Umum âlemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak bir istidatta olan hakikat-i İslâmiyet’i nasıl dar buldunuz ki fukaraya ve mutaassıp bir kısım hocalara tahsis edip İslâmiyet’in yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz. Hem de umum kemalâtı câmi, bütün nev-i beşerin hissiyat-ı âliyesini besleyecek mevaddı muhit olan o kasr-ı nuranî-i İslâmiyet’i ne cür’etle, matem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevîlere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz? Evet, herkes âyinesinin müşahedatına tâbidir. Demek sizin siyah ve yalancı âyineniz size öyle göstermiştir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 192

LÛ­GAT­ÇE:

âmâl: Emeller, gayeler, arzular.

beraatü’l-istihlâl: İyi bir alâmet, güzel bir başlangıç.

bürhan-i kat’î: Kesin delil.

din-i fıtrî: Yaratılışa uygun din.

edyan-i saire: Diğer dinler.

gayr-i mahdut: Sınırsız.

fevç fevç: Akın akın, dalga dalga.

lâsiyyema: Bilhassa, özellikle.

makusen mütenasib: Ters orantılı.

meyl-i taharri: Araştırma meyli.

muhakeme-i akliye: Akıl yürütme, aklı kullanarak bir hüküm verme.

mütenebbih: Uyanmış.

neşv ü nema: Büyüme, gelişme.

temeddün: Medenîleşme.

Zaman-ı Saadet: Asr-ı Saadet, Peygamberimizin yaşadığı devir.

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Habere ceza AYM’den döndü

    Veriler neden çelişiyor?

    Uzaktan çalışma ev harcamalarını arttırdı

    Dünya alarmda... Kabil'de peş peşe patlamalar: 60 kişi öldü, 140 kişinin yaralandı

    Evdeki hesap çarşıya uymadı

    NATO Genel Sekreteri, Kabil'deki patlamayı kınadı

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle rekor can kaybı

    Baskın seçime hazır olun

    YÖK Başkanı'ndan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

    Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangını 11 gün sonra söndürüldü

    Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi

    İspanya açıklarındaki bir gemide 2 Türk denizci vefat etti

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı yapıldı

    Lübnan'da ilaç, elektrik ve akaryakıttan sonra yeni tehlike: Su krizi

    Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesi yurda döndü

    "İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak"

    Kapora dolandırıcılığına dikkat!

    Türkiye'nin internet kullanım istatistikleri açıklandı

    Mehmetçik'in Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

    Sokak lambaları böcekleri tehdit ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’de erime devam ederken
    Cevher İLHAN

    “Erken - baskın seçim” hesapları
    Osman ZENGİN

    Vefat yıl dönümünde Şûle Yüksel Şenler
    Ahmet BATTAL

    Bekçisiz mahallenin vitrinleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Talibanı doğru okuyabiliyor muyuz?
    İbrahim ERSOYLU

    Kemalizm dayatması ve takiyye
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sadîk-ı ahmak” kimler olur?
    Genel

    Veriler neden çelişiyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.