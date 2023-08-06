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6 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

İsraf, sefahet ve maişetteki müthiş müsâvâtsızlık

Risale-i Nur'dan
06 Ağustos 2023, Pazar
Meşruiyet zemininde neş’et eden:

Birinci şecere-i tuba, ittihad-ı umumîdir. Zira avam ve havas hiss-i dinle mütesaviyen mütehassistirler. Eğer din namıyla olmasa, bîçare avam mazi tarafa dönüp gidecekler, Zaman-ı Saadet’e sizi şekva edeceklerdir.

İkinci şecere-i tuba, eydî-i şebâbete mazhar olan medeniyetimizdir. Zira Şeriat, mehasin-i medeniyete emirle beraber, medeniyeti inkıraza sevk eden ve ihtiyarlatmakta olan sefahet ve israfat ve maişetteki müthiş müsâvâtsızlıktan nehyediyor.

Üçüncü şecere-i tuba, ikbal-i istikbalimizi temin eden diyanet-i kâmilemizdir. Zira Meşrutiyette Şeriat, esas-ı evvel-i medeniyetimizin deveran-ı demi yerine geçmiş olan Şeriat-ı Ahmedîyi teneffüs ve terakkiyat-ı efkâr ile onun mülevves olan hikâyat ve İsrailiyat ve teşbihattan tasfiye edileceğinden, küre-i arzın deveran-ı demi yerine geçecektir. Veyahut şems-i İslâmiyet sema-i siyasette sehab-ı muzlimden halâs olduğundan, kamer-i medeniyeti tenvir ve Asya tarlasının çiçeklerini tenmiye ve tezyin edecektir. Zira din esası olduğu hâlde, hamele-i Şeriat, dâhî ve siyasî adamlar olacaklar ve İslâmiyet’i o hikâye-i İsrailiyattan tecrit edecek ve sileceklerdir.

“En kat’î fazilet odur ki, düşmanlar dahi onun tasdikine şehadet etsin.” Yeni Dünyanın en meşhur feylesofu demiş ki: “İslâmiyet çıktığı zaman âteş-i cevval gibi, odun parçalarına benzer sair edyan ve efkârı bel’ etti. On iki asırda iki yüz milyonun rehber-i hayatı olmuş ve o hakaik-i ulviye müsademat-ı âleme karşı hasiyetini ve hakikatini muhafaza etmekle şimdi mir’at-ı mücellâ gibi Muhammed-i Arabî’yi nazarımızda tecessüm ettiriyor.”

Elhâsıl: Bir hazine-i cevahire malik olduğumuz hâlde, Avrupa’ya ahkâmda izhar-ı fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i İslâm’a büyük bir hıyanettir ve hayat-ı millete kastetmektir. Dünya için din feda olmaz, berâhin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz.

Eski Said Dönemi Eserleri, 

Makalat, s. 34

LÛ­GAT­ÇE:

bel’ etmek: yutmak, ortadan kaldırmak.

berâhin-i akliye: aklî deliller.

deveran-ı dem: kan dolaşımı.

edyan: dinler.

esas-ı evvel-i medeniyet: medeniyetin ilk temeli.

eydî-i şebâbet: gençlik gücü, gençlik saltanatı.

hamele-i Şeriat: Şeriatı taşıyanlar, uygulayıp ayakta tutanlar.

havas: halkın üst tabakası.

ikbal-i istikbal: geleceğin tâlii, işlerin iyi gitmesi.

inkıraz: bitip tükenip yok olma, sonu gelme, son bulma, çökme, yıkılma.

İsrailiyat: Yahudî ve Hıristiyanların kültüründen İslâm’a karıştığı bilinen şeyler.

kamer-i medeniyet: medeniyet ayı.

maişet: geçim.

mehasin-i medeniyet: medeniyetin güzellikleri.

mir’at-ı mücellâ: cilâlanmış, parlak ayna.

mülevves: kirli, pis, bulaşık.

müsâvâtsızlık: eşitsizlik, dengesizlik.

mütehassis: hislenen, duygulanan.

mütesaviyen: eşit olarak.

nehyetmek: yasaklamak, sakındırmak.

sefahet: yasak şeylere, zevk ve eğlenceye aşırı derecede düşkünlük.

sehab-ı muzlim: karanlık bulut.

Şecere-i Tuba: Cennetteki Tuba ağacı (metinde mecaz).

tenmiye: büyütme.

terakkiyat-ı efkâr: fikrî gelişmeler, ilerlemeler.

teşbihat: hakikat telakki edilen benzetmeler.

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